Bořitov v obležení koledníků. Lidé zpívali společně s kapelou NaLiTo!

Do projektu Česko zpívá koledy se zapojil i Bořitov. Akce pod záštitou místního Orla jednoty přišlo navštívit několik desítek lidí a atmosféra byla úžasná. Pořadatelé i návštěvníci mají na co vzpomínat a již teď se těší na další ročník. To nás potěšilo, díky!

Ke zpívání koled se lidé sešli také v Bořitově. | Foto: Se svolením pořadatelů.

První ročník v Bořitově na Orlovně se vydařil! Místní kapela NaLiTo!, terá akci doprovázela neměla chybu. Zdroj: Se souhlasem Jiřího Sedláčka. Texty byly vytisknuté a připravené. Kromě toho byly zobrazeny na velkém televizoru na pódiu. Příští rok se opět těšíme! Jiří Sedláček Orel jednota Bořitov