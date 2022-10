Blues z Chicaga v Boskovicích zaujal. Chlapíci z The Cinelli Brothers prostě umí

The Cinelli Brothers je projekt zrozený ze společné vášně pro americké elektrické blues z Chicaga a Texasu 60. a 70. let. Bratři Cinelliové Marco (kytarista a zpěvák) a Alessandro (bubeník) se rozhodli vytvořit eruptivní tým s vlastním repertoárem. Bluesový svazek bratrů brzy posílil Enzo Strano na baskytaru a Tom Julian-Jones na harmoniku a kytaru a tak vznikli The Cinelli Brothers. O kvalitách jejich debutového albu Babe Please Set Your Alarm se přesvědčili boskovičtí posluchači při jejich vystoupení v Zámeckém skleníku. Děkujeme panu Frišovi za dnešní příspěvek.

Skupina THE Cinelli Brother předvedla famózní výkon, který byl odměněn bouřlivým potleskem. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Friše.

Skupina THE Cinelli Brothers předvedla famózní výkon. Zahráli před zcela zaplněným sálem v Zámeckém skleníku a sklidili aplaus diváků ve stoje. Vladimír Friš Zdroj: Youtube