Druhý ročník festivalu Wostrowfestu přiveze do Ostrova u Macochy v sobotu 4. června nálož tvrdé muziky v čele s legendou české punkové scény, Visacím zámkem. Výčet legendárních kapel tím však zdaleka nekončí a vedle Visáčů zahraje také XIII. století, Apple Juice s členy Plexis, The desperate mind a Divá Bára. Festival vypukne v pět hodin v areálu místního kulturního domu. Lístky lze zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě Ostrova u Macochy a ve Vinárně Starák, Komenského 8, Blansko.

Tři mušketýři v Boskovicích. Zářily krásné róby a zaseknutý kord Mariana Vojtka

Na festivalu vystoupí:

Apple Juice - Hudební nápady do světa vypouští už od přelomu tisíciletí. Zkušenosti ale členové Apple juice sbírali už dříve. Kapelu založili totiž bývalí členové punkové skupiny Plexis.

Divá Bára - Divá Bára, to je čistý rock! Nic víc, ale zaraceně nic míň. Živelný rock n roll této brněnské kapely bývá čím dál častěji přirovnáván k české obdobě AC/DC. Přestože pod tímto názvem fungují teprve dva roky, razí si svojí živelnou show rychle cestu nahoru. Přijďte si užít rockovou jízdu jako za starých časů.

The Desperate Mind - Punkrocková kapela z Brna už na prvním ročníku festivalu ukázala, že ví, jak si získat publikum. Na scéně se pohybuje od roku 2011 a pravidelně koncertuje v Česku i zahraničí. V roce 2020 vydala desku All Walls Will Fall.

Visací zámek - Netřeba představovat Známku punku, Traktor nebo Punkový království. Na scéně se pohybuje Visací zámek už od roku 1982, kdy se pět studentů rozhodlo pro založení nekonvenční punkové skupiny. To v době normalizace sice nebyl žádný med, i tak se ale Zámkům podařilo prosadit. A to v každé době.



XIII. století - Hraje už od začátku 90. let a fanoušky má nejen v Česku, ale boduje i u sousedů v Polsku. Justina, Karneval nebo Elizabeth a řada dalších na 10 albech, které už kapela vydala.

Pavel Kuchař