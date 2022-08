#clanek|6921894 #

Druhý ročník Raveyard Festivalu poprvé nabídne zahraniční headlinery, a to ne jen tak ledajaké, půjde rovnou o jména, která na poli drum’n’bassu představují naprostou světovou extraligu. Britský DJ a producent A.M.C je považován za aktuálně nejlepšího drum’n’bassového DJe na světě, jeho čtyřdeckové sety jsou kreativní, energické a technicky dokonale propracované. Je vlastníkem labelu Titan Records, který hrál důležitou roli v kariéře umělců, jako jsou Emperor, Hypoxia nebo L 33. Můžeme od něj čekat úžasné dvojité i trojité dropy, rychlé mixování a kombinování klasických tracků i dubplates. Pod názvem The Upbeats se skrývá drum’n’bassové duo z Nového Zélandu, známé mimo jiné díky spolupráci s legendárním holandským triem Noisia. Pro The Upbeats je charakteristické posouvání hranic elektronické hudby, od tvrdého drum’n’bassu se často odrážejí do daleko hudebnějšího a melodičtějšího experimentálního zvuku. V rámci drum’n’bassu představují něco jako rockové hvězdy – jejich tracky jsou úderné a mají jedinečný zvuk, jejich vystoupení jsou proslulá mosh pity, topless tanečníky a tanečnicemi nebo crowdsurfingem.

#youtube| NqQCdZ8eCUE #

Co se týče tuzemské scény, nejvýznamnější interprety najdeme jednoznačně v rapovém, žánru. Smack One je považován za vůbec prvního českého grime rappera. Založil umělecký projekt Archetyp 51, který vznikl nejen jako hudební vydavatelství, ale zároveň na podporu umění, muziky a módy v České republice. Jeho skladba Království měla v květnu 2022 na YouTube téměř čtyři miliony zhlédnutí. 58G je jihlavské rapové trio, které patří mezi nejvýznamnější české představitele žánru zvaného drill. Za debutové album 58 tape vol. 1 dostali cenu Vinyla v kategorii Objev roku a byli nominováni na cenu Anděl za rapové album roku. Esposito je český rapper z brněnských Bohunic. V roce 2017 s rapperem Efenelem a producentem JohanGotSauce založil uskupení FNL ZONE, v roce 2020 po boku Efenela vstoupil na scénu s trojdílným EP High & Hungry. Jeho tvorba je charakteristická tvrdým prezentem a sekanými energickými flows. Za zmínku určitě stojí i chebský rodák Icy L, člen dnes již legendárního uskupení Dvojlitrboyzz, který nás v sobotu pobaví svým veskrze humorně pojatým rapovým vystoupením.

#youtube| FL6FxGG5Ols #

Výrazným novým prvkem festivalu bude letos třetí stage, kde se můžeme těšit na poněkud experimentálnější hudební styly. V pátek to budou převážně DJ sety z oblasti minimal dubstep, deep dubstep nebo halftime drum’n’bass, v sobotu pak alternativní techno v produkci brněnského kolektivu okolo bývalého klubu Herna. Kromě DJ setů v sobotu uslyšíme i live elektronické sety z modulárních syntezátorů.

#clanek|6930981 #

Zbytek hudebního programu obstarají DJové různých žánrů a stylů, v čele s českou a slovenskou drum’n’bassovou špičkou, zastoupenou například jmény, jakou jsou Notequal, A-Cray nebo Zigi SC. Kompletní program festivalu si můžete prohlédnout na webové adrese https://raveyard.cz/line-up .

V rámci doprovodného programu se můžeme těšit na tetovací salon, kadeřníka, kolo štěstí, filmové projekce, divadelní scénku nebo DJ workshop, občerstvení obstará brněnský podnik Má hostina a boskovická Punqa. Akce probíhá za finanční podpory Města Boskovice, Ministerstva kultury, Státního fondu kultury a Jihomoravského kraje.

Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit v síti www.smsticket.cz

Vystupující:

A.M.C /UK/

The Upbeats /NZ/

Smack One

58G

Aktivní Bifidus

Akira

Ledová L

Esposito & Efenel

A-Cray

Notequal

Tony P

Šváb b2b Zigi Sc

Přepínač b2b Zapnuto:Te

Šmidoo

VoidSec

Towie b2b iGOR

Malcuth & Facutum

El Waca

Zvíře:Freqnz

Drop databáze b2b Gexan

Entita

Zuřiví šílenci

Šelma Jane

Lee Meow

Kewu

Áma

Gesiman b2b Svíčková omáčka

Oneiro b2b Oldboy

Karpa

Noidea b2b Diopsid

Ph8ton

Dejfunk b2b Starý

Sapi b2b Ypkis

Devět

Mindicted Showcase

Laboratoř:

Simulacrum AV

Musí FF!

Marek Sin

Sense.Illusion

Vrstvy

Pokus

Moderátor

Herna DJs:

Hlavní Mi

Prozac (živě)

Plast (živě)

HNAT