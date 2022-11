Byla to moc pěkná akce pro děti a myslím, že se líbila i rodičům a prarodičům. My jsme si to užili s vnoučkama. Na každém stanovišti na nás čekaly pohádkové postavy s úkoly, za jejichž splnění jsme dostali do mapky razítko. Bylo to krásně provedené a nachystané. Následné občerstvení po akci super. Opekli jsme špekáčky,dali si čaj…