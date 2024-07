/FOTO/ Blanenský kuželkářský tým amatérské ligy A JE TO BLANSKO skončil letos na MČR družstev na krásném 3. místě, a to z celkového počtu 24 týmů. Nebylo to ale jen tak. Cesta byla trnitá. Za tímto úspěchem týmu totiž stojí celkem 7 lidí, kteří odehráli za celou sezónu v Blansku desítku zápasů. Pak pokračovala nelehká kvalifikace v Rosicích, kde se to nakonec podařilo.

Ne vždy tomu však nahrávala dobrá zdravotní situace v týmu. Celek ve složení – Šmerda Jan, Stejskalová Ivana, Král Michal, Stloukal Miloš a Veselá Kamila postoupil ze sobotní kvalifikace ze 4. místa a výkonem 2230 (hráli 4 hráči na 2x60 HS) z toho nakonec byla bronzová příčka. Po několika operacích, nemocech a bolesti se však o to víc tým mohl těšit z medailového umístění, které bylo už jen třešničkou na dortu. Od druhého celku z Dačic je dělilo jen 10 kuželek a od vítězného celku z České Skalice 16 kuželek. V kuželkářském slangu – stačily dvě hodovky navíc (2x9 kuželek).

A JE TO ovšem nebyl jediným týmem z Blanska, který se na mistrovství ČR v Náchodě probojoval. Ze sobotní kvalifikace se do finále proházel také tým POSTUP Blansko, který je úřadujícím vítězem blanenské neregistrované ligy, která se hraje během září – duben. A i když jistě pomýšleli na vyšší příčky ve výsledkové listině, mohou být i tak se svým umístěním spokojeni, protože hráli vyrovnané výkony (celkem 11. místo), které by jindy stačily na vyšší pozice. Jenže kvalita výkonů má každoročně vzestupnou tendenci.

Důkazem toho byl Miloš Stloukal, který v sobotu zazářil naprosto famózním výkonem 327 kuželek. Tímto výkonem si také zajistil pohár jakožto nejlepší hráč celého víkendu. Bohužel druhý den jeho ruce svázala nervozita, ale i tak jeho výkon stačil na týmovou třetí příčku. Byl to nervy drásající finiš, kdy se kuželky přelévaly z konta jednoho týmu na druhý a do poslední chvíle nebylo zcela jasné, který tým získá jakou medaili. Záleželo na každém detailu, a tak byla atmosféra fantastická. Celkový výkon bronzového týmu zajistil Stloukal celkovým výkonem 583, Veselá nahrála 563, Stejskalová 550 a Král nahrál 534 kuželek.

Kuželkářská sezona je momentálně u konce, tak tímto přejeme všem kuželkářům klidný odpočinek. Zároveň zveme další nadšence do tohoto sportu, aby se nebáli a přihlásili se klidně do dalšího ročníku ligy neregistrovaných, kde startují 5 členné týmy každou středu. Dveře blanenské kuželny jsou stále otevřené novým tvářím. Nová sezona kuželkářského amatérského sportu začne opat v září.

Pro více info: oplk.wz.cz.

Ještě by se hodilo poděkovat všem rodinám, kamarádům a spoluhráčům za jejich podporu, která byla jak živě, tak online. Bez nich by to nebylo ono.

A na závěr jak říkáme my kuželkáři – HODU ZDAR!