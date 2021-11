Ačkoliv je biatlon zimní sport, biatlonisté nezahálejí ani v období bez sněhu. Letní biatlon je sport, kdy se kombinuje střelba a běh a je tedy ideální k tréninku a vyladění formy na zimu.

Letos v říjnu se v Jilemnici konalo Mistrovství světa v orientačním biatlonu, kdy se ke střelbě a běhu přidává ještě mapování. Jelikož se naši dva členové- Gabriela a Pavel Wohankovi, věnují i orientačnímu běhu, i Blansko mělo na této velké soutěži svá želízka, a to v kategorii ženy nad 35 a muži nad 45 let. Jak se ale ukázalo, nebyli tam jen do počtu. Gábina je nejen výborná mapařka, ale zároveň se jí poštěstilo i bezchybně zastřílet ležku a nepokazit stojku. A stalo se nečekané- bylo z toho opravdové zlato ve sprintu!!! A že to nebyla náhoda, dokázala i druhý den kdy získala stříbro. Ani Pavel nezůstal jen pouhým účastníkem a vybojoval ve sprintu báječné stříbro.

No řekněte, v kolika sportech má Blansko Mistra světa?



Takové velké vítězství je velkou motivací pro naše žactvo a dorost. A ani oni se rozhodně neztratili. V rámci Českého poháru si po dlouhé době Blansko odneslo zlatou medaili – tu vybojoval Michal Dobrovský v kategorii dorostenců do 19 let. Martin Kolář ve stejné kategorii získal bronz na závodech v Bystřici pod Hostýnem. Michal Dobrovský se stává pojmem nejen mezi biatlonisty, ale i mezi běžci. I přes to, že mu je teprve 17let, při závodě do vrchu na Hostýn zvítězil nejen v kategorii juniorů, ale zvítězil i absolutně ve všech kategoriích (Martin Kolář doběhl na 18 místě).

V letošním roce se náš oddíl rozrostl o několik nejmladších benjamínků. K naší velké radosti si všichni naši svěřenci, včetně těch nejmenších, vybojovali postup na Mistrovství republiky, kde si vydobyli i velké množství bodů a navýšení jejich výkonnostních tříd.

V současné době již skončila letní závodní sezona. Náš dorost je v soutěži týmů 9. a žactvo 24. Což je na to, že jsme malý oddíl a naši žáčci jsou takřka všichni začátečníci závodící první rok, velmi slušné.

Už od poloviny léta se biatlonový trénink začíná přeměňovat z běžeckého na trénink na kolečkových lyžích. Důležité je mít co nejvíc a nejlíp nalyžováno než přijde opravdový sníh a s ním i první zimní závody. S tímto cílem proběhla i dvě soustředění, první v Letohradě a druhé v Novém Městě na Moravě, kdy se krom kolečkových lyží trénovala hlavně střelba. Obojí závodiště mají opravdu těžký profil a zejména sjezdy jsou noční můrou nejen začátečníků. Soustředění ale byla velmi úspěšná, a pokroky byly téměř hmatatelné, neboť i naši nejmladší žáčci nakonec dokázali sjet i velice těžké sjezdy.

Namotivováni světovými úspěchy Gábiny a Pavla všichni trénujeme, co se dá. Těšíme se na nadcházející zimní sezónu a doufáme, že bude bohatá na sníh a že na rozdíl od předchozí zimy nám koronavirus umožní na závodech plně využít to, na co jsme natrénovali.



Pokud chcete posílit náš tým vaším šikovným dítětem, tak pořád by se nám několik dětí ve věku 9-12 let do party ještě vešlo.

Petr Kolář