Při sledování televize s programovým vystoupením lidových hudebních a tanečních souborů z moravských obcí na podiu rožnovského skanzenu, myšlenkově jsem k těm obcím přiřadil také Blansko, protože jsem se tam v Beskydech setkal také s blanenským uměním, i když jiného směru.

Především na Valašském Slavíně vzpomínkou nad pomníkem zlatého olympionika Ludvíka Daňka a na jeho nejoblíbenějším místě v Hutisku-Soláni, kde ve své chatě 16. listopadu 1998 ve věku 61 let zemřel. Skutečným uměleckým dílem z Blanska v tomto kraji je ve Štramberku blanenská litina.

Kašna na velmi prudkém srázu štramberského náměstí. Obdivuhodné stavební dílo z roku 1898. I ve svahu dosáhli usadit vodorovně pískovcovou nádrž kašny uložením jí na vrchol terasovitého schodiště. Uvnitř kašny na betonovém soklu leží zvonový podstavec, na něm plochá mísa ve tvaru mušle, na níž stojící socha bohyně Hygie oděná do zřasených šatů drží na pravém rameni amforu zakončenou další mísou, z níž tryská voda, která padá do dolní mísy a odtud zpět do pískovcové nádrže. Opravdu umělecké dílo s jemnými detaily z litiny pocházející z Blanska.

Uměleckou hodnotu této kašny potvrzuje také její zápis v seznamu kulturních památek České republiky.

IM