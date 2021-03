Blanenské Seniorcentrum hlásí naočkováno. Drobnými krůčky se vrací běžný život

Kvůli epidemickým opatřením proti covidu-19 se v našem domově tak trošku zastavil čas. Všechna zavedená opatření byla v souladu s aktuálními nařízeními vlády, byla potřebná k ochraně zdraví našich uživatelů i zaměstnanců, ale velmi ovlivnila chod domova. Ze dne na den bylo nutné zajistit co nejvíce bezpečné místo, které ale zároveň zachová pocit domova a bezpečí. Jsme hrdí na to, že i ve ztížených podmínkách se nám to podařilo.

Klienti Seniorcentra v Blansku se po očkování pomalu vrací k běžnějšímu životu. Znovu se schází například v dílnách. | Foto: archiv Seniorcentra