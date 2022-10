Moravský rybářský svaz pořádá již zhruba dvacet let rybářské závody, při kterých dětem umožňuje zalovit si v rybníku Sloupečník a přilehlých sádkách. „Dříve jsme akci pořádali na Mezinárodní den dětí, ale krylo se to s jinými akcemi,“, přibližuje historii závodů Martin Sklář, předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Blansko.

Sobotní dopoledne ve znamení mokrých galoší přilákalo do městské části Zborovce k rybníku Sloupečník zhruba dvě stovky návštěvníků. Děti se rozdělily na ty, co si chtějí rybaření zkusit a na ty, co už se sportu věnují, vlastní rybářský průkaz a mají povolení k rybolovu. První skupinka zájemců si rybaření zkusila v sádkách naproti rybníku. „Malí zájemci, kterým bylo většinou pod osm let od nás dostali rybářský prut a návnadu,“ přibližuje Sklář. V sádce bylo osmdesát kilo pstruhů duhových. Každé dítě mělo možnost chytnout si dva pstruhy a svůj úlovek si triumfálně odnést domů. „Nadšení bylo velké, lidé nechtěli věřit, že je to všechno zadamo,“ směje se Sklář.

Samotného závodu se účastnily děti nad osm let, které již vlastní rybářský průkaz a povolení k rybolovu. Závodilo čtyřicet tři dětí, které v rybníku měly políčeno na kapry, pstruhy, tolstolobiky a štiky. Vítězem závodu se stal chlapec s uloveným kaprem, který měl čtyřicet šest centimentrů a asi dva a půl kilo. Všichni závodníci si mohli své úlovky odnést domů.

Během doprovodného programu návštěvníky zaujala i expozice s několika káděmi. V nich se proháněly ryby ulovené v rybníku Sloupečník – štiky, sumci, tolstolobici a kapři. Pro zájemce byl připraven i odborný výklad v podání Martina Skláře.

Rybáři měli pro děti přichystané i další aktivity. Svou techniku přijeli ukázat Dobrovolní hasiči z Doubravice nad Svitavou a měststká policie.

Hlad návštěvníci zaháněli u ohně. Mohli si opékat špekáčky, které byly i s pečivem a limonádou na akci k dispozici. „Snědlo se jedenáct kilo párků a čtyřicet bedýnek cukrové vaty,“ shrnuje Sklář. Pro nejmenší byl připraven i skákací hrad, který praskal ve švech.

Blanenští rybáři tím otevřeli sezónu výlovů rybníků a s přiměřeným náskokem chystají sádky na vánoční prodej.