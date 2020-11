Blanenská Charita chystá v sobotu sbírku potravin. Pomůžete nákupem?

Chystáte se v sobotu na velký rodinný nákup? Přihoďte do košíku něco navíc V sobotu 21. listopadu od 8 do 18 hodin nám můžete darovat trvanlivé potraviny a drogerii do přichystaného nákupního vozíku v Kauflandu Blansko v prostoru za pokladnami.

Charita pořádá potravinovou sbírku. | Foto: archiv OCH Blansko