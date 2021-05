Bílé kvítky září do daleka a zvou k vycházce. Láká jarní příroda i rozhledy

Čtenář reportér





Minulou neděli jsem řešila dilema, jestli budou už kvést na Rovné trnky a zplanělé švestky. No co, řekla jsem si, buď to za nemocnicí vezmu kolem kolejí nebo za Kauflandem k Mladkovu, jestli tam neuvidím čápy. Naštěstí hned za přejezdem na mě čekaly keře obsypané bílými kvítky. A bylo rozhodnuto. Děkujeme Monice Šindelkové za fotky a vyprávění o vycházce do okolí Boskovic.

Vycházka za trnkami k Obalovně. | Foto: Monika Šindelková