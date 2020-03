Když jsem vracel prázdné lahve od piva, byl jsem svědkem, jak mladý muž s rouškou na obličeji naprosto slušně a v klidu oslovil seniora vjíždícího středem vchodových dveří do obchodu: "Pane, prosím vás, proč nemáte na obličeji roušku?" "Jdi do p**i, k***a!" zařval na něho senior a dral se dále dovnitř.

Chválím Kaufland. Všechny rohlíky byly zabalené v sáčcích po pěti, chléb, vánočky, veky zatavené ve fólii, říkám si a obdivuji, ti jsou dobře operativní.

Kupujících s rouškami je ovšem v obchodě méně než polovina - mladí skoro všichni, staří skoro nikdo a ještě se v družném hovoru opírají o nákupní košíky a probírají nejnovější počty nakažených koronavirem. Prodavačky mají na obličej většinou "samovýrobu" a nebo nic. U pokladen jsou docela fronty, protože většina nakupujících obešla dnes samoobslužné pokladny bez povšimnutí. Paní pokladní s krásnou rouškou s nakreslenou kočičkou jsem pochválil, jak jí to sluší, byla očividně ráda a sdělila mi, že si ji ušila včera sama. Vidím ale, že brigádníci na dalších pokladnách markují bez roušek…



Na informacích se právě jeden senior bez roušky dohaduje s prodavačkou s rouškou, že to pečivo, co koupil, má být v akci, marně mu paní vysvětluje, že si vzal jinou gramáž a ta ve slevě není. Nechce se nechat odbýt, a tak paní prodavačka volá na pomoc kolegyni, ta je ovšem bez roušky, a společně se obě nechají od pána poprskat, jak nadává a gestikuluje. Pozoruji to z povzdálí, zvědavý, jak toto dopadne, a vtom na mě zezadu někdo polohlasem volá, prosím - to paní uklízečka bez roušky trpělivě jezdí vytíracím strojem mezi lidmi po Kauflandu a čistí podlahu.

Sám jsem si vzal do obchodu roušku. Blbě se mi s ní dýchá a mlží se mi i brýle, jsem si vědom, že ona mě neochrání, ale vím, že ostatní kolem mě budou v bezpečí. Nejsem si jist, jestli jsem po téhle návštěvě Kauflandu už kontaminovaný, to by mně to pivo a rohlíky přišly dost draho. Ale vím, že dokud vláda kvůli takové nadutosti a aroganci mých spoluobčanů nenařídí nosit do těchto obchodů roušky, tak už mě tam nikdo neuvidí.



Jan Bobr Pořízek

skaut a zastupitel města Blansko