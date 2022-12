Betlémy všeho druhu čekají na návštěvníky v Boskovicích. Přijďte se pokochat

Naladit se do té správné vánoční atmosféry, dozvědět se něco z historie a ještě zhlédnout něco pěkného mohou návštěvníci Muzea regionu Boskovicka. To si pro své návštěvníky nachystalo novou výstavu betlémů od současných tvůrců hlavně z Moravy a Čech. Betlémy ze dřeva, keramiky, skla, vosku, papíru a dalších materiálů budou v muzeu k vidění až do 29.1.2023. Děkujeme paní Šindelkové za dnešní příspěvek.

V Muzeu regionu Boskovicka mohou návštěvníci vidět až do 29.1.2023 výstava Betlémů. | Foto: Se souhlasem Moniky ŠIndelkové.

V Muzeu regionu Boskovicka byla 22.11.2022 vernisáží zahájena výstava Betlémů. Vánoce s vůní jehličí. V boskovickém arboretu lidé vyráběli vánoční ozdoby V úvodě přivítal návštěvníky vernisáže ředitel muzea Roman Malach a předal slovo kurátorovi výstavy, etnologovi muzea Vladimíru Svatoňovi, který přítomné seznámil s historií betlémů. První betlémy (domy chleba) se objevily již ve 4. století a na naše území je pak rozšířili Jezuité. První betlém byl umístěn v pražském kostele. Další se objevil v Olomouci a další se následně šířily po celém našem území. A z kostelů se rozšířily do našich domácností. Boskovice pomohly bezplatným kurzem zájemcům se startem jejich projektů Pan Svatoň také návštěvníkům představil přítomné betlémáře Luboše Plachého z Molemburku, Zbyňka Mauera z Bělé a Jaromíra Tesaře z Olomouce, který také pomáhal celou výstavu ve víceúčelovém sále instalovat, neboť betlémy nejen vyrábí, ale také sbírá. Na výstavě můžete vidět betlémy ze dřeva, včelího vosku, hovězí kůže, papíru, olivového dřeva a také z různých koutů nejen Česka, ale i z Tyrolska, Izraele, Polska a několik z Afriky. Betlémy krojované, skautské, hornické nebo reklamní.Vystavené betlémy si můžete prohlédnout až do 29.1.2023. Monika Šindelková