O živých představeních zde samozřejmě nemůže být rovněž žádná řeč, ale ochotníci se legálně mnoho posledních měsíců nemohou sejít ani na živé zkoušky. Jsou možná soubory, které hledají nějaké alternativní cesty, ale v NAHOĎ Vranová jsme zvolili poněkud delší divadelní prázdniny. Útěchou nám je fakt, že jsme stihli loni nazkoušet a na mnoha štacích předvést nový divadelní kus. Tentokrát jsme asi opravdu zamířili do černého, protože většina sálů byla plná a na konci představení nás skoro pokaždé ocenili diváci potleskem ve stoje. Škoda jen, že jsme si tehdy nějakou tu energii valící se ze sálů neschovali do zásoby.

Krom divadleních aktivit jsme ještě v lednu stihli zorganizovat klasické ostatky anóbrž fašank. Vrátili jsme se k úplně klasické verzi s tradičními maskami. Nechyběl tanec "Pod šable", pochovávání basy a plný sál zpívající s cimbálovou muzikou. Poslední divadelní víkend jsme absolvovali 28.2. - 29.2., kdy jsme v pátek zaplnili po strop sál kulturního domu v Letovicích a v sobotu jsme zahráli ve Svitávce. Zhruba za čtrnáct dní už ale bylo všechno jinak. Jarní vynucená pauza našemu souboru paradoxně nezpůsobila žádnou újmu, protože jsme ji nějaký čas sami plánovali. Covida jsme tehdy úplně nepředvídali, ale narození dítěte jedné z našich hereček byl onen důvod k přestávce.

Po letním uvolnění jsme opět ožili a naše aktivity vyústily v účast na vranovských dožínkách. Členové souboru NAHOĎ a řada dalších učinkujících předvedli 28. srpna klasický dožínkový průvod a vlahý letní večer byl završen na návsi ve společnosti cimbálové muziky. V průběhu tohoto večera na konci prázdnin zřejmě málokdo tušil, že za měsíc bude všechno jinak a že společensko-kulturní aktivity na mnoho měsíců úplně ustanou.

Již v úvodu bylo řečeno, že v současnosti jsou ochotníci z Vranové na prázdninách. Paradoxně to ale možná není úplně na škodu. Aspoň mají všichni členové souboru možnost hluboce se zamyslet, jak dál. Věříme ale, že se jednou vše zase vrátí do normálního stavu a že to potlačíme dopředu, i když těch výzev (jak říkají na západě) a nepřekonatelných komplikací (jak říkáme my) je čím dál víc. Hlavní důvod tohoto optimismu je fakt, že bavit lidi, je zatraceně dobrý kůň!

Dalibor Pospíšil