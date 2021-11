Tým chlapců kategorie U17 se nejprve dvakrát utkal s Přerovem, který v soutěži ještě nezaváhal. O to větší je škoda, že první utkání, které se rozhodovalo až v prodloužení, nedokázalo přerovskou sérii osmi výher ukončit.

Také druhý zápas byl vyrovnaný, ale i ten nakonec vyhrál hostující tým.



BBK Blansko : TBS Přerov 63:66

Body: Růžička 12, Ježek 11, Tyleček 10, Moll 6, Kraváček 6, Sedlák 6, Formánek 5, Zouhar 3, Musil 2, Matuška 2

BBK Blansko : TBS Přerov 47:57

Body: Tyleček 13, Ježek 8, Formánek 8, Koupý 8, Růžička 6, Musil 2, Sedlák 1, Zouhar 1

V rámci nabitého víkendu pak přijel do Blanska další papírově silnější soupeř, tentokrát ze Svitav. První zápas byl až na koncovku vyrovnaný, ale třetí víkendová prohra byla na světě. Do druhého utkání vstoupili domácí s kvalitní obranou doplněnou rychlými protiútoky a když se vyfauloval nejlepší hráč soupeře, měli usnadněnou cestu k vítězství.



BBK Blansko : Basketbal TJ Svitavy 53:71

Body: Tyleček 12, Růžička 9, Kraváček 8, Moll 8, Formánek 7, Sedlák 4, Ježek 2, Zouhar 2, Musil 1

BBK Blansko : Basketbal TJ Svitavy 71:64

Body: Tyleček 13, Sedlák 10, Kraváček 9, Ježek 9, Růžička 8, Musil 6, Moll 5, Koupý 5, Formánek 5, Matuška 1



Tým do 12 let odjel ke dvěma zápasům do Babic nad Svitavou. Nejprve je čekali domácí Kohouti, kteří drželi s blanenskými krok pouze v první čtvrtině.

Druhý zápas s Vyškovem byl od začátku jednoznačnou záležitostí basketbalistů BBK, kteří byli po zápase zdravě „naštvaní“, že se jim nepodařila o jeden bod kýžená stovka.



BBK Blansko : Basket Kohouti Babice nad Svitavou 75:43

BBK Blansko : BK Vyškov 99:27



