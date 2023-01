Self-Adhesive Otto je prvním singlem z připravované desky Toilet Fame art-bluesového tria The BladderStones. „He tried to glue the world together,“ zpívá frontman a kytarista Tomáš Frolík. Zdánlivě obyčejné setkání na autobusové zastávce v sobě ukrývá potřebu naplnění prázdnoty, způsobené pandemií a izolací. Text Self-Adhesive Otto odráží bezmoc, ztrátu smyslu života, ale i přirozenou člověčí snahu lepit svět i sebe opět dohromady.