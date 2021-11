Tadeáš Šíma mohli návštěvníci potkat v boskovickém kině Panorama již v lednu roku 2019, kdy zde přednášel o své první cestě Afrikou na kole. Tentokrát poutavě povyprávěl o své cestě do Konga, kde osazoval fotopasti, které měly a mají zachytit pytláky, kteří loví zvířete ve velkém.

Další jeho cesta měla směřovat do Mali, kde měl natočit dokument pro českou armádu. Z toho ale sešlo, proto své kolo nasměroval na Arabský poloostrov, který projel až do Izraele a odtud přeletěl letadlem na Kypr a do Turecka. Z Turecka měl přejet do Bulharska, ale zhoršující se epidemická opatření mu v další cestě zabránila a tak využil jednoho z posledních letů do Prahy a vrátil se do vlasti. Cestou zažil spoustu dobrodružství a setkal se se zajímavými lidmi. A právě o tyto zážitky se podělil s návštěvníky kina Panorama.

Monika Šindelková