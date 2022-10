Moravský kras se proměnil v Pohádkový les. Děti hledaly Sněhurčiny trpaslíky

Druhý den pršelo, až lilo. Po dopoledni stráveném v uzavřených prostorách se poměrně velká skupina odhodlaných děvčat rozhodla zdolat lanovou cestu ve zdejším adrenalinovém centru. Naštěstí aspoň na ty klíčové dvě hodiny přestalo pršet a zábava na čerstvém vzduchu byla intenzivní a dobrodružná zároveň. Studentky své putování po vysoké lanové stezce zakončily jištěným pádem do prázdna a některé z nich brzy po večeři padly do postelí a spaly a spaly. Nicméně zůstalo dost takových, kteří by si povídali třeba do rána.

Zdroj: Archiv školy.

Poslední – již sváteční – den, se přece jen vyčasilo, takže bylo možné strávit většinu dopoledne venku při týmových hrách. Následně se celý adaptační kurz vyhodnotil, studenti dostali zpětnou vazbu a příležitost si uvědomit, kdo jakou roli v týmu třídy hrál a hraje.

Do Rájce-Jestřebí jsme se vrátili 28. 9. 2022 v odpoledních hodinách s trochu jinou třídou, než s jakou jsme v pondělí odjížděli. Studentky a studenti dostali příležitost se projevit v úplně jiném prostředí, než je škola, a získali tak o sobě samých jiný obrázek. A to je slibný začátek dobrých vztahů a snad i trvalých přátelských vazeb.

Petr Jančík

Gymnázium Rájec-Jestřebí