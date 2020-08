Druhou srpnovou sobotu pořádal adamovský turistický oddíl KČT vycházku podél řeky Svratky. Výchozím místem byla obec Lažánky, okr. Brno-venkov. Vlakem jsme se dopravili do Kuřimi a dále autobusem na místo.

Adamovští turistí při vycházce kolem Svratky. | Foto: archiv oddílu

Lažánky leží v nadmořské výšce 442 m n. m., 25 kilometrů severozápadně od Brna na okraji Křižanovské vrchoviny, která je předhůřím Českomoravské vrchoviny. Lažánky mají 726 obyvatel. Mezi pamětihodnosti patří kostel Nejsvětější trojice ze 14. stol., dříve gotický, později přestavěný na barokní. Další zajímavostí jsou staré vápenky, Boží muka a památný strom jeřáb břek. Historicky patřila obec do r. 1470 pod panství Deblín a pak do majetku města Brna. Ve středověku se zde těžilo stříbro a železná ruda. Z východního okraje obce jsme se vydali směrem na sever do lesnatého údolí řeky Svratky. Úvodní část cesty vedla mezi poli a pastvinami a dále hlubokými lesy. Po 5 km jsme došli do trampské osady Šárka, kde jsme se zastavili na odpočinek a občerstvení. Osada leží na soutoku Pejškovského potoka a řeky Svratky.