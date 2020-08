Fenyx Adamov měl zastoupení v týmu Jiří Hromek, Tereska Kejíková a Jiří Němec, čtvrtým hráčem byl Karel Mrlina, který měl za spoluhráče Ladislava Rylicha 1. Starobrněnského PK a Libora Horáka ze spolku BePec 2016 Brno - Bedřichovice. Po slavnostním zahájení a státní hymně se začalo hrát. Za zmínku stojí zápas týmu Jirky Hromka ve čtvrtém kole, kde mu byl vylosován těžký soupeř - tým Pavla Bureše z Hapku Litovel.

Oba soupeři měli dvě vítězství a jen vítěz měl jistotu postupu. Začátek zápasu se našim nevydařil a brzy byl výsledek 10:2 pro soupeře. Naši zlepšili hru, Tereska výborně nahazovala ke košonku, Jirka Hromek zpřesnil střelbu a druhý Jirka je dobře doplňoval. Začalo se schylovat k senzaci, kdy soupeř jistý si vítězstvím znervózněl, začal dělat chyby a stav se postupně měnil do podoby 12:11 pro soupeře. V posledním náhozu měl J. Němec dva pokusy na vyražení koule od košonku, ale nebyl úspěšný, neuspěla ani Tereska s poslední koulí a tak se z vítězství radoval soupeř, který jako favorit tohoto zápasu to dal patřičně najevo. Že to byl těžký soupeř svědčí celkové jeho umístnění na bronzovém místě.

Náš počáteční smutek vystřídala radost z dobrého výkonu, že jsme se nevzdali a i za nepříznivého stavu bojovali až do samého konce. Po základní části měly týmy Fenyxu shodně po dvou vítězných zápasech a naději na postup do závěrečných zápasů. Tým J. Hromka se umístil na prvním nepostupovém 9. místě a tým K. Mrliny hned v závěsu na místě 10. Všem našim účastníkům náleží poděkování za dobrou reprezentaci spolku Fenyxu a města Adamov.

FENYX ADAMOV