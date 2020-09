Předposlední srpnovou sobotu se v krásném prostředí zámku ve Ždáru nad Sázavou konal turnaj trojic v pétanque. Své zastoupení tam měl i adamovský klub petanque Fenyx.

Adamovští přivezli ze Ždáru bronz. | Foto: archiv klubu

Celkem se zúčastnilo 18 trojic. Konkurence prestižních Vědomic byla veliká. Hrálo se na opravdu super petanque povrchu - zámecké dlažbě posypané půl centimetrem štěrku, což důkladně prověřilo schopností všech účastníků. Náš klub zastupovali 4 hráči - Pavel Král, Karel Mrlina a Kamil Řeřucha hráli spolu a Jiří Němec společně s manželi Karáskovými z Hrode Krumsín. Oba týmy začaly rozdílně - Jirka Němec s jeho spoluhráči jasně vyhráli první dvě kola, zatímco Pavel, Karel a Kamil první kolo prohráli s neregistrovanými Ptáčky z Olomouce a pak jen těsně porazili tým Oldřicha Brože z Vojnova Městce.

Ve 3. a 4. kole základní části měl naopak Jirkův tým smůlu, když shodně podlehl budoucím finalistům a do KO8 se tak neprobojoval. Pavlův tým naopak po boji zvítězil nad týmem Sport Kolín a následně celkem hladce nad PK Sezemice, což znamenalo postup do KO8 z pátého místa. Jirka tedy již jako divák sledoval boje týmu Karel-Pavel-Kamil v KO8. Nejdříve v zápase proti týmu Velim/Sokoleč sledoval obrat ze stavu 0:2 až na konečných 13:2 a postup mezi nejlepší 4 týmy. Středočeský tým zahájil skvělou hrou a střelbou, ale postupně začal ztrácet a projevila se lepší vyhranost adamovského týmu, která vedla k vítězství. Následně v semifinále, které poznamenala bouřka a průtrž mračen sledoval obrat opačný, kdy z vedení 3:0 proti týmu z Ratišovic, byla nakonec prohra 7:13. V utkání o 3. místo proti neregistrovanému týmu z Brna se náš tým hodně trápil a výsledkem byl stav 5:11. Poslední koulí se nám však podařilo utkání zachránit a nakonec zlepšenou hrou jsme utkání dotáhli do vítězného konce 13:11 a získali pomyslnou bronzovou medaili. Náš přemožitel z Ratišovic se nakonec stal celkovým vítězem turnaje.