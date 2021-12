Roční výluka nastala z důvodů rozsáhlé opravy tunelů, železniční tratě i některých železničních stanic. Od neděle 12. prosince 2021 až do poloviny prosince 2022 tedy žádné vlaky mezi Blanskem a Brnem nepojedou. Do Brna se však cestující budou moci dostat výlukovou autobusovou dopravou, a to linkami S2, xS2, xS2B, xS2C, xS2K, 233 a 210.