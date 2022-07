Organizátoři výzvy spolu s postiženými dětmi letos 31. července zakončí cestu z Vídně na Moravu v Bukovanech na Hodonínsku, kde Adam bydlí. Organizátor výzvy Martin Souček vyrazí z Itálie a doprovod mu bude dělat mj. cyklistický reprezentant Zdeněk Štybar. Zdeněk Štybar je vítěz mistrovství světa v cyklokrosu a vítěz několika etap na silničních Grand Tours. Tento český patriot se na kole proháněl již od raného věku, a tak je mu myšlenka podpory dětí a cyklistiky velmi blízká. Kromě podpory projektu a jeho šíření se letos, pokud nenastane nečekaná změna v jeho závodním kalendáři, zapojí i osobně a doprovodí skupinu ultracyklistů z výzvy Kolo pro Adama na jejich cestě s cílem vybrat co nejvíce finančních prostředků pro děti. Další ambasador projektu Michal Kosík je handicapovaný biker, který je známý díky svým bravurním kouskům na sjezdovém speciálu, je skvělou podporou při akcích Kolo pro Adama, kde svým optimismem pomáhá mladé generaci pochopit, že život se musí žít naplno a že jde vše, co si člověk zamane i když ho v životě potkala nepříjemná nehoda, která mu vzala schopnost postavit se zatím zpátky na vlastní nohy.

Letošní výzva Kolo pro Adama bude zahájena v italském Bergamu, kde se rozjedou kola několika dobrovolníku, kteří si dali za cíl zdolat 880 km dlouhou trasu s několika ikonickými stoupáními a dorazit do čtyř dnů do rakouské Vídně.

Zde na ně již bude čekat skupina handicapovaných dětí a dospělých a společně se vydají na cestu do moravských Bukovan, kde prospěšnou akci ukončí sportovní víkend.

„Víme, že žádat veřejnost o podporu po náročných letech je troufalé, ale věříme, že touha pomoci handicapovaným dětem k tomu, aby zažívali radost ze sportu jako ostatní bude stále velmi silná,“ říká Martin Souček, zakladatel Kolo pro Adama. „Naším tajným cílem je i tak letos vybrat přes 500 000 korun. Tyto finance vystačí na to, abychom byli schopni vyrobit kola pro šest dětí.“ dodává Souček.

Co je Kolo pro Adama?

Naším cílem na začátku bylo pomoci jednomu handicapovanému chlapci k novému kolu, které by si nemohl dovolit. Síla myšlenky a dobrá srdce nechala ovšem vzniknout něčemu mnohem většímu. Projektu, který pomáhá dále, už nejen Adamovi, ale dalším a dalším dětem s handicapem.

Princip naší pomoci spočívá v každoroční sportovní výzvě, kdy zakladatel Martin Souček s dalšími dobrovolníky sportuje a své sportovní výkony a zážitky sdílí s veřejností a snaží se jít příkladem, inspirovat k pohybu a k dobrým skutkům.

Součástí výzvy se může stát doslova kdokoli, kdo se rozhodne v určeném datu vykazovat své usportované kilometry. Stačí jezdit na kole, běhat nebo např. “jen” chodit. Tyto aktivity lze pak vykázat na webu www.koloproadama.cz a partneři výzvy vykázané kilometry odmění finančním příspěvkem do založené sbírky na výrobu dalších, nových dětských speciálů od neziskové organizace Černí koně. Sbírka je veřejná a je možné ji podpořit finančním darem kdykoli, nejen během výzvy jako takové.

Kdo je Adam?

Náš příběh začal v roce 2020 podporou Adama Kuthana, mladého klučiny, který se zamiloval v 10 letech do speciálního kola od neziskové organizace Černí koně.

Adam byl do tří let zdravý, aktivní chlapeček. Přišla osudová rána, nádor na mozkovém kmeni. Operace nemohla být bez následků, které ovlivnily mimo jiné koordinaci pohybu. Trvalo dlouhých sedm let, než se Adam poprvé posadil v léčebně na handbike od Černých koní. Už z něj neslezl. A začala Adamova nová cesta životem. Životem na kole.

Po třech letech s dětským handbikem bylo jasné, že pokud se chce Adam kolu věnovat na závodní úrovni, potřebuje nový, drahý stroj. V tu chvíli jsme do příběhu vstoupili my a vznikla výzva Kolo pro ADAMA.

Pavel Orálek