Začal Dnem dětí. Měsíc, ve kterém jdou školy do finále. Žáci prezentují, co všechno se za celý školní rok naučili a nejenom pedagogové mají plné ruce práce. O nejrůznější akce v květnu a červnu rozhodně není nouze – v základních školách nastává období výletů, nejrůznějších zábavných aktivit a nechybějí ani sportovní akce.

Například žáci na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova také jezdí na školní výlety, do Hvězdárny a planetária, na školy v přírodě, a ti nejstarší byli dokonce i v Anglii. Ve škole děti zažívají pyžamový nebo overalový den, Školu naruby, Den zdraví, sportovní dopoledne nebo se účastní preventivního programu Hasík.

Také absolvují pěkné akce v knihovně Blansko. Někteří spí ve škole, jiní v muzeu, kultury milovní jezdí do divadla nebo pořádají besídky pro rodiče. Ti sportovně nadaní v letošním školním roce získali mnoho cenných medailí například v atletice a školu dobře reprezentovali i ti nejmenší na Olympiádě ve Velkých Opatovicích.

S kulturními akcemi se na Blanensku roztrhl pytel. Po kovidové době je to příjemná změna. V Dělnickém domě proběhla velmi pěkná vystoupení žáků tanečního oboru SZUŠ Blansko a v ten samý den mohli návštěvníci vidět i krásné Absolventské vystoupení TO školy. Milovníci tradic a folklóru si zase mohli užít Národopisné odpoledne na nádvoří Zámku Blansko, kde to v jednu slunečnou sobotu roztancovaly soubory Drahan a Drahánek za doprovodu cimbálové muziky. Všichni, od nejmenších po ty největší, ukázali svůj um a nadšení. Je úžasné, že lidové tradice díky nim znovu ožívají, což spolu s výkony všech malých i větších umělců ocenilo spokojené a prozpěvující si publikum. Pěvecká, hudební a dramatická sekce téže školy dále pobavila návštěvníky Dětského dne na Myslivně nebo ty, kteří se zúčastnili ZUŠ OPEN před blanenským kinem. Je super, že kultura opět žije a že v našem městě i okolí je spousta nadaných, talentovaných dětí, které baví dělat umění a kterým dělá radost potěšit druhé.

V blízkých Jedovnicích žáci všech oborů místní ZUŠky společně nacvičili a představili muzikál Z pohádky do pohádky, který měl obrovský úspěch. I tady žijí moc šikovné děti a mládež. Protože kdo někdy dělal pro veřejnost pohádku či jiné náročnější představení, ví, co se za tím skrývá obětavé práce, píle a hlavně času.

Tím to ale zdaleka nekončí, protože další akce se chystají a že jich ještě bude! Ať už jste divák, posluchač nebo organizátor – jedno je jisté. Klobouk dolů před všemi, kteří dělají něco navíc ve svém volném čase, kteří nesedí se založenýma rukama nebo s rukama na mobilním zařízení či PC. Je fajn zase vidět kolem sebe zpěv, tanec, výstavy, soutěže a turnaje, je skvělé slyšet hudbu, písně, mluvené slovo či moci ocenit sportovní výkony pohybově nadaných. Náš život je hned mnohem krásnější, pestřejší, smysluplnější, plnohodnotnější. I já mám radost, protože „tento způsob léta se mi zdá velmi, velmi šťastným.“