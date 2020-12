Nežehrá, a opatření respektuje, naopak si užil jižní Moravu i hory. "Ještě v březnu jsem stihl navštívit oblíbený Island, Norsko, Finsko, pak se letecký most na sever uzavřel. Ještě v květnu jsem navštívil Řecko, od té doby jsem doma," vyjmenoval populární cestovatel, který zpracovává svůj materiál z cest do fotografických vyprávění. Potkat se s ním mohou lidé na besedách nebo slyšet v rádiích či televizi.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Nedobrovolné domácí covidové vězení si prý naopak užil. "Bavilo mě to, byla to změna a docela jsem si ji užil. Udělal jsem spoustu práce, na kterou jsem neměl dřív čas. Také jsem hodně četl a psal, připravuji nové pořady. A nebývale jsem si užil jižní Moravu, moravské Toskánsko, moravskou Amazonii, Břeclavsko i Mikulovsko a zdejší nádherné lokality a památky. Jako například soutok Dyje s Moravou," vyjmenovává Kolbaba.

Nevynechal ani hory. "Právě jsem mezi horaly s horskou službou v Jeseníkách, zajímavé lidi jsem poznal i v Beskydech. Psychiku mě karanténa nezbourala," nezapře cestovatelského ducha a odhodlání cestovatel.

Na hrdinství podle něj není vhodná doba. "Nejsem politik ani odborník přes zdraví abych mohl soudit, zda jsou opatření adekvátní nebo ne. Nejsem 'rouškař' ani 'antirouškař', respektuji to, co je dané. Separuji se od velkých davů lidí, jdu maximálně nakoupit a pak vyrážím do přírody. Jsem ve spojení s lidmi z celého světa a vím, od nich, že se všichni chovají podobně. Nehodlám ze sebe dělat covidového hrdinu. Musím to zkrátka zkousnout a nepřemýšlím o tom do hloubky," má jasno Kolbaba.

Víc, než jindy si užil také rodinu. "Syna a vnuky jsem navštěvoval vždy po vzájemné dohodě a samozřejmě s rouškou na puse," podotkl.

Navzdory tomu, že rád cestuje i doma, se už těší na exotiku. "S kamarádem cestovatelem Rudou Švaříčkem odlétáme na Vánoce a Silvestr do Tanzánie a na Zanzibar, už se moc těším. Rád se totiž vracím do oblíbených oblastí. Afrika navíc slibuje přírodu bez turistů, za to s velkým množstvím zvířat. Na příští rok mám v plánu například olympiádu v Tokiu, Expo v Dubaji i návštěvu Sovětského svazu, plánů je hodně," žije budoucností Jiří Kolbaba.