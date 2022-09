PŘEHLEDNĚ: Kam se vydat na Svatováclavské radovánky

Počátky hradu kladou odborníci do doby okolo roku 1300, za zakladatele je nejčastěji pokládán Odolen z Chyš. Počáteční vzhled se ale od toho dnešního značně lišil, protože o sto let později jej Jindřich z Dubé výrazně přestavěl podle tehdejší stavitelské módy, tedy jako dvoupalácovou dispozici. Hrad přestal být využíván na konci 16. století a zvolna se proměnil v docela dobře zachovalou zříceninu. Podle mého názoru je dodnes pomyslným králem relativně velké skupiny hradů, nacházejících se v jeho blízkém okolí.

Zajímavostí je, že Egerberk má svého „hradního pána“, Petra Zajíce, který si jej v roce 2010 koupil pro radost, přičemž jej ponechal volně přístupný návštěvníkům, pouze se stará o jeho údržbu. Sám o tom skromně říká pro Klášterecké noviny: „Říkal jsem si, že přece stačí udělat pár zásahů a objekt se zase na dlouhou dobu stabilizuje a zakonzervuje. To si však člověk na cizím objektu nemůže dovolit. Jen na tom svém.“

O návštěvníky, kteří tu uvidí zříceniny obou paláců, lépe zachovaného obdélného a o něco zřícenějšího podkovovitého, se nezištně stará: „Pro návštěvníky, ale též pro další práce na záchraně hradu je nejdůležitější, že jsme v loňském roce vybudovali nový dřevěný most přes příkop. Nahradil dřívější lávku pro pěší, která zde stála od roku 2013.“

Za sebe bych si přál, aby i další zřícené středověké hrady našly podobnou dobrou duši…

Co vidět v okolí:

Klášterec nad Ohří – město s lázněmi a porcelánařskou tradicí. Šumburk, Perštejn, Haunštejn, Himlštejn – další zříceniny v okolí. Kadaň – městská památková rezervace s hradem.



Doprava:

BUS i vlak v Klášterci nad Ohří (necelých 5 km), cesta je ale dost strmá. Osobně radím neznačenými cestami z Kotviny (vlak), je to kratší (3 km) i pohodlnější a hlavně hezčí.



Co je dobré vědět:

Dobrodružné povahy se mohou podívat na Hrad u Kotviny (též Klejnštejn). Leží sice těsně za hranicí vojenského prostoru, ale dá se tam. Je to strmý, zalesněný kopec, „dobytí“ hradu rozhodně není zadarmo, ale je to téměř neznámý objekt a je tam krásně. Restaurace jsou v Klášterci a také v Kotvině (hospoda Okounov), návštěvníky hodně chválená, osobní zkušenost s ní nemám.