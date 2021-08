Jen jedna dávka vakcíny nestačí. Rakousko zpřísnilo podmínky vstupu do země

ČTK





Rakousko ode dneška zpřísnilo podmínky vstupu pro osoby očkované proti covidu-19. U dvoudávkové vakcince bude vstup do země možný bez dalšího potvrzení o bezinfekčnosti až po druhém očkování, dosud mohli lidé vstupovat už po 22. dni od první dávky. Vyplývá to z aktualizovaného nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v době covidové pandemie.

Prázdné stolky před kavárnou ve Vídni | Foto: ČTK