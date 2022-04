V historické budově, která je jednou z nejstarších ve městě, sídlí Vlastivědné muzeum Kyjov. Jeho historie sahá do roku 1904, kdy profesor zdejšího gymnázia od starosty dostal úkol uspořádat městský archiv. Až donedávna zde nabízeli výstavy instalované v polovině sedmdesátých let minulého století. Nejenom zastaralý způsob vystavování, ale především technický stav budovy přestal vyhovovat současnosti, proto zde proběhly stavební úpravy a obnova stálé expozice, na které více než devatenácti miliony korun přispěly fondy EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rekonstrukce dala muzeu nový kabát i expozice odpovídající současným výstavnickým trendům, takže se tady zabaví a nenásilně poučí celá rodina. „Návštěvnost stoupá, lidé, kteří novou expozici zhlédli, doporučují její návštěvu svým známým,“ říká Blanka Pokorná, vedoucí muzea.

Hrobky tajemných Langobardů

Velký prostor patří germánskému kmenu Langobardů, jejichž rozsáhlé pohřebiště před dvanácti lety objevili archeologové v Kyjově na místě současného Kauflandu. „Interaktivní langobardský pohřeb patří mezi nejatraktivnější cíle návštěvníků,“ potvrzuje šéfka muzea. Lidé se mohou projít nad hroby langobardských mužů a žen, přičemž je moderní vizualizace jednoho z hrobů provede napříč staletími – v místě kostry se divákům promítne zemřelá během smutečního obřadu i její podoba po něm až do dnešní doby. Langobardi původně sídlili v Polabí, v 6. až 8. století vládli většině Apeninského poloostrova, kde založili Langobardské království, v podstatě dnešní Lombardii.

Muzeum nabízí kufřík s únikovkou

Vlastivědné muzeum má stálé expozice zaměřené na historii, archeologii, přírodu a lidovou kulturu Kyjovska. Nové výstavy jsou pojaté moderně a velkým lákadlem je naučná hra Průvodce poznáním.

„Je inspirovaná konceptem únikovky a hlavním poháněčem je zvědavost a zvídavost. Při správném rozluštění kryptexu následuje odměna,“ vysvětluje autor hry a konzervátor muzea v jedné osobě Václav Pěnčík.

Každý návštěvník nebo skupina si může půjčit „muzejní kufřík“, který skrývá kryptex, šest kvízů, zlaté mince, interaktivní tužku a UV baterku. Hra účastníky například zavede mezi Germány a přiblíží život langobardského válečníka, na audiovycházku starým Kyjovem se můžete vydat s mnichem Řehořem. Po celém muzeu je umístěno sto interaktivních samolepek, které zábavnou formou provázejí celou expozicí. Celková stopáž nabízí dvě hodiny programu, takže si každý přijde na své.

„Někoho nenechá chladným rébus v expozici přírody, jiný snadno zvládne historii, další probádá záhadnou hádanku v etnografii,“ potvrzuje Václav Pěnčík.

Jarní tipy

Od 25. dubna až do poslední červnové neděle zde proběhne výstava Bylinky.

Pro zájemce o výrobu a údržbu kyjovského kroje bude do konce dubna probíhat kurz šití a vyšívání dívčích kordulek, vyšívání ažurek a malování ornamentů, který připravila etnografka muzea Michaela Zálešáková.

V červnu se pak muzeum zapojí do celostátního Festivalu muzejních nocí.

Otevřeno je od pondělí do pátku v 8–12 a 13–16 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin (o prázdninách navíc i v sobotu 13–17 hod.).

Vstupné je na dnešní dobu velmi příznivé: pro dospělé 60 Kč, snížené pro děti a seniory 40 Kč, rodinný pas přinese 50% slevu z konečné částky.

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v polovině roku 2022.

