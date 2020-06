Po vynucené pauze jsou jeskyně na Olomoucku přístupné veřejnosti. Do rozsáhlých podzemních chodeb v Mladči i nedaleko Javoříčka opět míří turisté. Kvůli koronaviru ale musejí počítat s přísnějšími hygienickými opatřeními. Dovnitř smí jen v menších skupinkách a s rouškami na obličeji.

Obnovená sezona v Mladečských jeskyních na Litovelsku, 27. 5. 2020 | Foto: Deník / František Berger

Mladečské jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou ročně navštíví přes 20 tisíc lidí. Letos se do místních statistik zapíše i pár z Opavy, který si přijel zpestřit dovolenou. Muž a jeho přítelkyně do Mladče zamířili po obnovení sezony, kterou v březnu přerušila pandemie. Do té doby byly jeskyně otevřené jen v zimním režimu.