Největší plochou, která pouští do místnosti nejvíce tepla, jsou okna. Dbejte na to, aby především jižní strana, kam slunce svítí nejdelší dobu, byla před náporem horka chráněná. V horkých letních dnech by nemělo přímé sluneční záření na okenní sklo vůbec dopadnout. Ideálním řešením je kombinování exteriérové a interiérové stínicí techniky. S pomocí předokenních rolet docílíte úplného zatemnění v místnosti.

Poskytují zároveň dobrou ochranu proti možnému vloupání, mohou mít bezpečnostní prvky proti vytržení a nadzdvihnutí. Venkovní žaluzie dokážou snížit teplotu v interiéru až o 10 °C. O maximální zastínění se postarají žaluzie s lamelami ve tvaru Z či T. Použít v exteriéru lze také svislé látkové clony (screeny), míru zastínění a průhledu ven byste měli volit podle hustoty látky. Kombinace venkovních žaluzií a markýzy se postará o ještě účinnější ochranu před sluncem. Pomoci může i boční látková clona, která se kotví na fasádu domu a při vytažení se upevní na protější stěnu nebo stojan.

Žaluzie

V interiéru zabrání vstupu slunečních paprsků vnitřní vertikální či horizontální žaluzie. Pokud jsou hliníkové, myslete také na tepelné vlastnosti tohoto materiálu – ve dne by měly plnit funkci ochrany před sluncem, v noci je naopak vytáhněte nahoru, aby dále neohřívaly místnost. Na velkých plochách mohou jejich funkci zastat japonské stěny. Využít můžete také rolety, třeba vysoce zatemňující typ s výztuhou ze skelných vláken ztlumí denní světlo téměř do úplné tmy.

Poslouží i klasické textilní závěsy, na trhu opět najdete výrobky se speciální úpravou, která místnost ochrání před slunečními paprsky. S regulací horka v interiéru pomohou také protisluneční fólie na oknech, které zabraňují přímému prostupu horka. Výhodou těchto fólií je také, že zadrží minimálně 98 % škodlivého UV záření.

Přirozeně byt ochladíte, když přes den odepřete slunci přístup skrze okna pomocí závěsů a budete větrat brzo ráno, večer či v noci. U mnoha oken se už staly standardem větrací klapky, které se postarají o výměnu vzduchu i bez otvírání oken. Vzduch z nich více proniká přímo do interiéru, nikoliv při stěnách. Když klapku zavřete, okno perfektně izoluje. Někdy klapky obsahují i rekuperační výměník.

Zajistí výměnu vzduchu i při menších tepelných ztrátách v zimě a menším pronikání tepla do interiéru v létě. Se správným načasováním větrání pomáhají chytré technologie. Například střešní okna Velux se s pomocí senzorů automaticky jednotlivě a s ohledem na on-line předpověď i skutečné aktuální počasí otvírají, zavírají i zastiňují. I starší manuálně ovládaná okna v podkroví lze dovybavit elektrickým nebo solárním pohonem a následně ovládat inteligentním systémem.

Klimatizace. Mobilní, nebo stacionární?

V letních dnech, kdy teploty dosahují tropických hodnot, potřebujete doma ochladit vzduch. Spolehlivým, ale finančně nejnáročnějším řešením, a to nejen v případě rodinných domu, ale také bytů ve starší zástavbě či paneláků, je pořízení klimatizace. Teplotu v místnosti by neměla snižovat o více než 6 °C oproti teplotě venku a zároveň by neměla ochlazovat vnitřní prostředí na méně než 24,5 °C.

Pokud uvažujete o pořízení klimatizace do celoročně či pravidelně užívaného obydlí, zaměřte se na stacionární jednotky. Kompaktní řešení představují okenní klimatizace (parapetové), které jsou zabudovány přímo do okna a hodí se například do bytů ve starší zástavbě.

Splitové klimatizace nabízejí asi největší variabilitu z hlediska výkonu a funkcí. Jde o systém složený z vnitřní jednotky (výparník) a vnější jednotky (kompresor/výměník). Na jednu vnější jednotku lze připojit několik pokojů s klimatizací, v každé místnosti si nastavíte individuální teplotu. Počítejte však s tím, že instalace vyžaduje odbornou montáž i stavební zásahy. „Důležité je vždy zajistit vhodné místo pro venkovní jednotku – u rodinného domu je to jednodušší, protože může být prakticky kdekoliv, na zdi či na střeše. U bytových domů se umísťují třeba na balkon. Při umístění na střechu nebo fasádu je už potřeba mít souhlas sdružení vlastníků bytových jednotek a to je samozřejmě složitější,“ upozorňuje Vladimír Macháček, zodpovědný za oblast prodeje rezidenčních výrobků ze společnosti Daikin.

Základní modely se postarají o ochlazení interiéru, technologicky vyspělé jednotky umí v zimě vzduch ohřát, protože v principu jde o tepelná čerpadla vzduch–vzduch. Některé modely pouze chladí, zatímco jiné dokážou vzduch zvlhčovat, filtrovat nebo odstraňovat z něj pyly a virové částice. U nejnovějších klimatizací existuje možnost využívat i technologie pro ionizaci a čištění vzduchu. Z mnoha možností volitelných funkcí, které klimatizace nabízejí, je třeba zmínit také systémy inteligentního řízení na základě snímání aktuální teploty v místnosti nebo slunečního jasu. Inteligentní čidla rovněž detekují lidskou aktivitu v místnostech, nebo dokážou monitorovat aktuální změny v množství osob v místnosti, jejich polohu, pohyb i dočasnou nepřítomnost, a na základě těchto dat vyhodnotí reálný požadavek okamžitého výkonu klimatizačních jednotek.

Při výběru klimatizace kromě pořizovací ceny, která bude začínat zhruba na částce 40 tisíc korun, by měla být rozhodujícím faktorem i energetická náročnost. „Volte spotřebič s označením energetické třídy A+++. A nezapomeňte porovnat nejen pořizovací náklady na samotnou jednotku, ale také její reálnou spotřebu,“ radí Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu.

Hledejte také maximálně tichou, aby mohla běžet i v noci v ložnici. „Klimatizace by měla mít ‚vychytávky‘, jakými jsou 3D proudění lamel, čidlo pohybu osob nebo foukání chladného vzduchu co nejvíce pod stropem, které zajistí, že nebudete sedět v průvanu a nepotáhne na vás chlad,“ doplňuje Vladimír Macháček.

Zatím byla řeč jen o stacionární klimatizaci. Pořízení přenosné klimatizace, která se často využívá na chatách či chalupách, je o poznání snazší i rychlejší a zvládnete ji instalovat sami. Je však nutné zajistit vývod hadice ven z okna, aby teplý vzduch z ní odcházel ven z místnosti. Výhodou je nižší cena proti stacionární verzi, nevýhodou je nižší výkon a hlučnost. Možná vám na první pohled přijde, že klimatizace zkrátka jenom fouká studený vzduch jako ventilátor, ale není to tak jednoduché. Zařízení nasaje vzduch z místnosti, jeho část potom ochladí, vyfoukne zpátky do místnosti a zbytek putuje odvodní hadicí ven.

Při pořizování se soustřeďte na výkon zařízení a na plochu, kterou je schopna vychladit. Všímejte si také označení BTU, což je v anglické soustavě jednotka pro chladicí výkon. Na podobném principu pracují také cenově ještě dostupnější ochlazovače vzduchu, které sníží teplotu o 3–5 stupňů. Zatímco u klimatizace slouží k ochlazení chladicí kapalina, u ochlazovače je to voda, spotřeba se pohybuje až kolem deseti litrů denně. Zvlhčování vzduchu může být užitečné v prašném a příliš suchém prostředí.

Ventilátory

Pokud vám nevadí průvan a nechcete investovat do klimatizace, o příjemný větřík se postará starý dobrý ventilátor. Fouká sice jen vzduch z místnosti jiným směrem, ale pokud ho natočíte směrem k oknu, požene vám večer horký vzduch ven z místnosti. Nejvyhledávanější jsou stále stolní přístroje klasické konstrukce, hlavně díky příznivé ceně už od několika stovek korun. Jde o menší modely s nižším výkonem, které neochladí celou místnost. Pro osvěžení u stolu stačí ventilátor o průměru hlavice 25 cm. Do menších místností se hodí štíhlé sloupové nebo věžové ventilátory, vzduch proudí i u země, proto však jeho výměna není tak intenzivní a efektivní. Ve větších pokojích se o příjemný vánek postará díky otáčivé hlavě a nastavitelné rychlosti stojanový ventilátor.

Pokud se rozhodnete pro pořízení podlahového typu, třeba kvůli jeho větší stabilitě, nezapomeňte nastavit proudění vzduchu tak, aby se odráželo proti stěně nebo stropu. Na trhu najdete i vylepšené přístroje, které zároveň slouží jako ionizátor a čistička vzduchu, mají časovač nebo noční režim.

Odbornou instalaci bude vyžadovat stropní ventilátor, což je velká vrtule pod stropem, která se otáčí vodorovně. V posledních letech se rozšířila i nabídka subtilních větráčků na stůl, které lze napájet z počítače přes USB. Některé se dají připojit dokonce k telefonu. Mají průměr třeba jen kolem 15 centimetrů, nezaberou moc místa, ani nepotřebují elektrickou zásuvku. Díky klipsovému úchytu je snadno připevníte třeba na okraj monitoru. Některé dokonce vytvářejí jemnou mlhu, zobrazují světelné hodiny či krátké zprávy.

Ochrana před zloději

V příjemně temperovaném prostoru se můžete s vervou pustit do přípravy na dovolenou. Kromě balení se však také musíte postarat o zabezpečení svého příbytku během nepřítomnosti. Primární je především dobře fyzicky zabezpečit vstupy. Levné dveře se dají vylomit s minimální námahou. Stejně tak nekvalitní zámek otevře dnes i amatér pomocí návodu na YouTube.

Dobré dveře by měly odolávat útoku zloděje, a to i když má s sebou profesionální nářadí. Mohou být zakomponovány do širšího bezpečnostního okruhu nebo dokonce do řízení inteligentní domácnosti. Čím vyšší bezpečnostní třídu dveří, zámku a jiných mechanických bezpečnostních prvků zvolíte, tím déle a lépe odolávají pokusům o jejich překonání. „Jeden z nejčastějších nešvarů, se kterým se setkávám, je naprosté podceňování bezpečnosti používaných klíčů a zámkových vložek,“ upozorňuje Tomáš Růžička, specialista bezpečnostních technologií. „Pokud máte starou, levnou vložku, je to nejjednodušší prvek na dveřích, který se dá překonat velmi rychle i bez sofistikovaných nástrojů. Bezpečnostní vložky jsou proti většině těchto forem útoku chráněné, přitom cenový rozdíl bývá od několika stokorun a výměnu takové vložky zvládne téměř kdokoliv.“

V případě, že bydlíte v přízemí nebo i v prvním patře, musíte počítat, že jednou z možností, jak se k vám zloděj může dostat, je přes balkon nebo okno. Pokud jde o elektronické zabezpečení, které by mělo kráčet ruku v ruce s fyzickým, na trhu najdete různé sady senzorů a malých domácích kamer, které si dokážete nainstalovat doma i sami bez speciálních znalostí nebo nářadí jen s pomocí jednoduché mobilní aplikace. Malou domácí kameru, která vám pošle zprávu na mobil, když zaznamená pohyb, a přes kterou se můžete kdykoliv podívat domů, koupíte už za pár stovek. Profesionální kamera může stát i několik desítek tisíc.

Pokud však nejste bezpečnostní expert, měli byste se obrátit na profesionály a nechat si poradit nejvhodnější řešení přímo pro vás. Při výběru kamery třeba zohlednit, co očekáváte a jakou úroveň zabezpečení požadujete. Je například nesmysl instalovat do panelákového bytu drahou termální kameru, protože se sem hodí více klasická HD kamera s integrovaným nočním přísvitem. Nespoléhejte se na obyčejné alarmy, které pořídíte například v hobbymarketech nebo na e-shopech se spotřební elektronikou, které v případě poplachu pouze odešlou informativní SMS majiteli a tím jejich činnost končí. Navíc v případě vzniklé škody nejsou certifikované ani jako nejnižší stupeň zabezpečení, pokud budete žádat náhradu od pojišťovny.

Nejlepším řešením je podle Tomáše Růžičky instalace profesionálního zabezpečovacího systému a jeho napojení na pult centrální ochrany, který umožní přijímat i vyhodnocovat poplachy z bytu či domu. V okamžiku, kdy čidla zaregistrují vniknutí, dispečeři vysílají zásahovou skupinu. Pokud by opravdu došlo k vloupání, byt může hlídat až do příjezdu policie a po zadokumentování stop i zajistit opravu dveří, pokud došlo k jejich poškození. Jedno vloupání s poškozením vstupních dveří totiž z bytu udělá samoobsluhu klidně ještě na další týden. Pořídit si lze u bezpečnostní agentury prázdninový balíček pro krátkodobou ochranu objektu.

„Když ostraha v reálném čase promluví na zloděje přes reproduktor, s téměř stoprocentní pravděpodobností svůj čin nedokoná a uteče,“ přidává zajímavou zkušenost Jan Huml, technický ředitel bezpečnostní agentury Securitas. Představit si tak lze následující trojkombinaci: kamera, která automaticky detekuje překročení stanovené zóny, například prostor před vašimi francouzskými okny, malý reproduktor vedle kamery a napojení na pult centrální ochrany, jejíž služba zkontroluje obraz a může narušitele přímo oslovit nebo zahájit jinou akci.

Před samotným odjezdem na dovolenou je třeba překontrolovat, že jsou všechna okna a dveře správně zamčena, je vhodné vypnout vodu a otestovat, jestli správně funguje systém elektronického zabezpečení, který by měl být schopen včas detekovat začínající požár, únik vody nebo plynu. Včas zajistěte místa, kudy by se k vám mohl potenciální zloděj dostat – díru v plotě, okno v suterénu, balkon.

Postarejte se také, aby dům žil i bez vás, existuje přece automatické rozsvěcení a zhasínání světel, spouštění hudby nebo závlahy. Když máte na dveřích domovní zvonek napojený na síť, dokáže vám zavolat na váš mobil, každého kdo stojí před vašimi dveřmi hravě přesvědčíte, že jste doma, i když budete na opačném konci světa. Samozřejmě je lepší, když se domluvíte se sousedem, aby se u vás každý den zastavil, podíval se, zda je vše v pořádku, sebral poštu a letáky a zkrátka dělal dojem, že v domě někdo bydlí.

Pojištění domácnosti



Policejní statistiky hovoří jasně. V průběhu letních prázdnin se zvyšuje počet vloupání do bytů a domů. Důležité proto je podle Jiřího Matusíka, analytika společnosti Partners, pojištění živelních rizik, odcizení a vandalismu.



Lidé si nesjednávají majetkové pojištění s ohledem na nějaké období nebo událost, ale snaží se to nastavit tak, aby vše dobře krylo po celu dobu užívání – ať je zima, nebo léto. Z hlediska situace, kdy domácnost bývá prázdná, je třeba myslet na její ochranu pojištěním před zloději či vandaly, požárem či vodovodními škodami. Abyste získali případné plnění, musíte dostát podmínkám pojišťoven. Před odjezdem na dovolenou například doporučují vypnutí všech spotřebičů a vypojení ze zásuvek. Při delším opuštění nemovitosti požadují vypnutí hlavního přívodu vody do bytu.



Pokud jde o odcizení, podle výše pojistné částky si pojišťovny stanoví požadavky na zabezpečení domácnosti z hlediska zámku, typu dveří, zárubní a kování a taky zabezpečení oken. V případě, že je byt propojen s garáží, se tyto podmínky vztahují i na ni. „Na místě je revize pojištění. Několikrát jsem zažil situaci, kdy klient sice měl dostatečné krytí, tedy pojistnou hodnotu majetku, ale nízké, nedostatečné zabezpečení a pojišťovna potom krátila pojistné plnění,“ doporučuje Jiří Matusík. Pojištění chaty a chalupy je shodné s pojištěním trvale obývaného objektu – pojišťovny mají požadavky na zabezpečení proti odcizení, vypnutí přívodu vody a také se doporučuje vypnutí spotřebičů a vypojení ze zásuvek.



„V rámci rekreačních objektů však pojišťovny mají většinou ve výluce odcizení hotovosti. A pokud už to některá pojišťovna má, tak je limit velmi nízký,“ upozorňuje Jiří Matusík. Vpád vetřelce může ublížit i vaší zahradě. Pojištěním lze ochránit věci, které jsou určeny k venkovnímu použití a jsou obtížně přemístitelné nebo zcela nepřemístitelné, například zahradní nábytek nebo houpačka. Tyto věci jsou pojištěny pro případ jejich poškození, zničení nebo odcizení v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou. Ovšem i tady má plnění podmínku. „V případě odcizení, úmyslného poškození nebo úmyslného zničení těchto věcí je výše pojistného plnění poskytována pouze v případě, kdy pozemek splňuje charakter zabezpečeného prostranství. Každá pojišťovna si nicméně sama určuje, co znamená zabezpečené prostranství. Obvykle se jedná o uzamčený pozemek se stanovenou výškou plotu,“ konstatuje Jiří Matusík.