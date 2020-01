Díky chytrým asistentům s hlasovým ovládáním, jako jsou Amazon Alexa, Google Home nebo Apple HomePod, si především ženy otestovaly užitečnost technologií označovaných smart. Z průzkumu vyplynulo, že Evropanky ve svých rodinách stále častěji přebírají velení nad inteligentní domácností.

Tyto technologie – jako jsou chytrá zařízení pro bezpečnější a lépe chráněný dům, aplikace umožňující kontrolu a ovládaní domácnosti z libovolného místa či hlasoví asistenti – mění dynamiku života doma i mimo domov k lepšímu. Vše je však pouze začátek, protože být jen smart dnes už prostě nestačí.

Nastupuje robotická četa

Ovládat topení, zabezpečení nebo stahování rolet na dálku svým mobilem už je běžné v mnoha rodinách. Nyní do našich domů míří inteligentní pomocníci – automatizované stroje, tedy různé malé domácí roboty. Jejich typickým představitelem jsou například robotické vysavače, které už možná máte doma i vy. Nic nového pod sluncem, říkáte si. Jenomže nové modely aktivně využívají technologie Internetu věcí (IoT), proto je můžete ovládat hlasovými příkazy přes chytré reproduktory.

A nejen to! Robotičtí pomocníci mezi sebou dokážou komunikovat. Když vysavač skončí svou práci, upozorní robotický mop, který se pustí do mytí podlahy přesně tam, kde jsou otisky špinavých tlapek vašeho psího miláčka. Vysavač totiž během své práce vytvořil pro mop podrobnou mapu každé místnosti, a tak se nyní mop pohybuje jen tam, kde není koberec, ale pouze pevná podlaha – dlažba či parkety.

Mezi zajímavé pomocníky v domácnosti patří také robotický umývač oken nebo stroje na žehlení, přesněji inteligentní skříně, které dokážou automaticky vyžehlit, roztřídit a uložit vaše oblečení na příslušné poličky. Vám stačí jen přesypat vyprané prádlo ze sušičky do zásobníku ve skříni a ta se o všechno postará sama.

Kdo přijel letos v září do Berlína na veletrh IFA, mohl na vlastní oči vidět dokonce robotické ruce, které pomáhaly při vaření. Samozřejmostí byly nové inteligentní chladničky s displejem a propojením na mobil, ale i inteligentní pračky, které se chovají eko (ekologicky i ekonomicky).

Bez umělé inteligence to v budoucnu nepůjde, i když jsou na místě obavy, aby se inteligentní stroje neobrátily proti svým tvůrcům. Čtenáři sci-fi literatury vědí, o čem mluvíme. Je na místě se bát, že robotický vysavač zaútočí na vašeho psa nebo na vaše nohy? Dnešní domácí roboti jsou naštěstí vybaveni moderními senzory, které by měly podobným případům předcházet. Umělá inteligence je chytrá jen tak, jak jí řeknete – sama nerozhoduje. Zatím.

Šance i pro novodobé kutily

Roboti jako součást chytré domácnosti se budou jistě objevovat stále častěji a zastanou v moderní domácnosti stále více práce. Zatím ještě potřebují asistenci člověka, ale nebude to dlouho trvat a budete moci nechat pouze na nich většinu práce při údržbě domu. Ostatně už dnes přece dokážou uklidit, navařit, vyprat a vyžehlit. Novodobí kutilové, zvaní makeři, si doma pomocí 3D tiskáren a malých jednočipových počítačů typu Arduino nebo Raspberry Pi dokážou sami vytvořit nejrůznější vlastní prototypy. Za dvě tři stovky si v současnosti lze koupit hotové malé roboty nebo stavebnice vhodné na programování pro různé „školní“ projekty, a ty lze pomocí sdílených makerských komunit různě vylepšovat až na úroveň velkých komerčních řešení.

Inovátorem nebo makerem může být dnes každý. Pro příklady není třeba chodit daleko. Paralelní Polis představil letos v červnu na festivalu Maker Faire Praha projekt Paralelní Garden, což je experiment s pěstováním bylinek nebo salátů v uzavřeném prostoru. Využívá se mikropočítač, který řídí umělé osvětlení, zavlažování, teplotu apod. Salát si tak můžete vypěstovat i v místnosti bez oken, bez chemikálií, a dokonce i bez zeminy. Projekt je otevřený, a proto si může postavit takovou zahradu doma každý.

Smart technika jako chameleon

Automatický mop určitě nepřehlédnete. Některé přístroje už ale za pár let vidět nemusíte, alespoň pokud nebudou v provozu. Všichni rádi sledujeme fotbal nebo film na velké obrazovce, jenže ta se po vypnutí televizního přístroje mění v nepěknou černou tabuli. S nápaditým řešením tohoto problému přišly společnosti LG a Samsung. LG se rozhodlo využít pro svůj nejnovější televizor ohebný displej – televizor se po vypnutí sám stočí do podstavce, třeba jako promítací plátno nebo roleta. Zatím jde o drahou technologii a sporná je i životnost displejů při jejich neustálém rolování. Uvidíme však, co přinese budoucnost. Zájemců o skladnou obrazovku by se jistě našlo dost.

Jednodušší a praktičtější cestou se vydal Samsung, který mění obrazovku na uměleckou galerii. Nová řada jejich televizorů má moderní úzký „obrazový rám“, a proto obrazovka na stěně vypadá opravdu jako skutečný obraz, když se na displej promítne nějaká pěkná fotka z dovolené nebo plátno od Kupky či Filly. Při moderním 8K rozlišení je obraz tak jemný a kvalitní, že ani při malé vzdálenosti pozorovatel nedokážete rozlišit mezi fotkou pod sklem a displejem. Samsung pro tento účel dokonce vytvořil novou službu, která vám nabídne umělecká díla z různých galerií v nativním 8K rozlišení.

S domem už můžete mluvit

Víte, které technické zařízení je dnes v moderní domácnosti to nejdůležitější? Malý síťový router, který pracuje prakticky nonstop a procházejí přes něj všechna data ve vaší domácnosti. Ten běžný „domácí“ dnes musí zajistit komunikaci s několika smartphony, několika počítači, herní konzolí, set-top-boxem, s různými smart zařízeními, bezpečnostními kamerami, pračkou, ledničkou, klimatizací i vysavačem. Když vše spočítáte, může to být také více než dvacet zařízení, a to je o dost více než ve firemních sítích.

Uvědomují si to i výrobci síťového hardwaru, kteří i do routerů pro domácí použití dávají stále větší výkon, aby dokázaly obsloužit všechny přístroje. A jelikož každé takové zařízení představuje bezpečnostní hrozbu, přicházejí nové inteligentní sítě a „mesh“ routery s vlastní antivirovou ochranou, která se postará o bezpečnost celé sítě. Každé zařízení (mobil, počítač, chladnička), které komunikuje v síti, tak bude mít díky inteligentnímu Wi-Fi routeru zabezpečeno nejen kvalitní spojení s dobrou rychlostí a pokrytím, ale i ochranu před hackery. Zjednoduší se instalace, používání a zlepší se i rychlost internetu.

Chytří pomocníci

1. Inteligentní chladničky

Chladničku, která má vlastní mobilní aplikaci, nabízí několik výrobců. Samsung však zašel trochu dál a do dveří chladničky zabudoval obrazovku s počítačem. Vytvořil tak jakýsi rodinný smart hub. Chladnička skenuje vše, co do ní vkládáte, a má přehled, jaké potraviny jsou k dispozici, případně kdy jim končí záruka. Podle toho vám dokáže poradit, co právě dneska uvařit na večeři. Displej má široké využití. Můžete kontrolovat kamery v domě, ovládat světla, přístroje ve smart zásuvkách, klimatizaci. Funguje ale i jako webový, hudební nebo video přehrávač. A celá rodina sem může psát vzkazy. Chladničku můžete koupit i u nás.

2. Bezpečnost na prvním místě

Pokud si koupíte kameru D-Link DCS-8515LH, doma si ji nainstalujete i sami s pomocí smartphonu a mobilní aplikace. Má zajímavý design a pokročilé funkce video monitoringu, včetně detekce pohybu a následného automatického sledování pohybujícího se objektu nebo obousměrné hlasové komunikace na dálku. Podporuje komunikaci s dalšími chytrými zařízeními a spolupracuje i s hlasovými asistenty, což ještě více zjednodušuje její ovládání.

3. Zkrášlete svůj domov uměním

Už to není jen černá obrazovka. Samsung The Frame se sladí s vaším interiérem i stylem. Po zapnutí to bude skvělá televize, po vypnutí úžasné umělecké dílo. A samozřejmě dělá to inteligentně. Pokud jste nablízku, pohybový senzor detekuje vaši přítomnost a promění TV obrazovku v obraz. Jakmile odejdete, televizor se vypne a šetří energii. Přístroj je dostupný na českém trhu.

4. Obýváková klávesnice

Ke smart televizi se hodí i vhodná klávesnice k ovládání. S bezdrátovou klávesnicí Logitech K400 Plus CZ sledujete video, surfujete po internetu, chatujete s přáteli a mnoho dalšího, to vše bez nepříjemných prodlev či výpadků. Ovládání počítače zábavy na televizoru by tak neměla být těžká práce.



5. Alexo, je čas na párty

Mezi oceňované mobilní reproduktory nejen mezi českými zákazníky patří Ultimate Ears, které mají ve verzi Blast nebo větší Megablast přímo v reproduktoru integrovaného hlasového asistenta Amazon Alexa. Tento inteligentní mobilní reproduktor využívá ke komunikaci Bluetooth a Wi-Fi, má vysokou odolnost vůči pádům nebo vodě a samozřejmě velmi kvalitní zvuk. Ve vaší inteligentní domácnosti se může stát tím, kdo bude přijímat hlasové příkazy a předávat je dalších zařízením.

6. Více než pouhé „mluvítko“

Odpovídací jednotka 2N Indoor Compact slouží jako protějšek ke dveřním interkomům a svým zpracováním i použitými materiály je určena jako prémiový interiérový doplněk moderních domácností a rezidencí. Lze ji snadno instalovat a integrovat jako součást inteligentní domácnosti, kde umí také monitorovat video z IP kamer.

7. Záchrana pro seniory

Tísňové tlačítko Securitas je minimalistické zařízení o velikosti balíčku žvýkaček. Je určeno hlavně osamělým seniorům, kteří nevycházejí z bytu. Když ho majitel zmáčkne, signál dorazí přes frekvenci používanou pro tzv. internet věcí do dispečinku s nepřetržitou službou, jehož operátor začne volat na určené kontakty – například sousedce či příbuzným. Tlačítko lze nosit stále na krku ve vodotěsném pouzdře a není třeba ho nijak nabíjet či nastavovat, interní baterie vydrží až deset let. Tlačítko získáte spolu se službou bezpečnostní agentury za měsíční paušál od 59 Kč.

8. Nejen smart, ale i robotická domácnost

Budoucnost úklidu ukazuje nový iRobot Roomba s9 +, který uklidí nejen po vás, ale i po sobě. Když se mu naplní zásobník, zaparkuje do nabíjecí stanice a automaticky vyprázdní odpad do většího zásobníku Clean Base s 30× větší kapacitou. Vám pak stačí vyčistit ho jednou za několik týdnů. Na trhu už je spolu s robotickým mopem, se kterým navzájem komunikují.

9. Plzeň z kapsle?

Díky LG Homebrew si pivo v objemu asi 5 litrů můžete připravit doma pomocí kapslí, podobně jako se dnes připravuje například káva. Celý proces vaření a kvašení trvá sice zhruba 2–3 týdny, ale zase dokáže vyrobit i Plzeň. Stroj vám pak pivo naservíruje v ideální teplotě a po skončení vaření se i sám vyčistí. Výrobek by se měl na trhu objevit v příštím roce.

10. Skryjte telku do nábytku!

Koncept, se kterým přišla společnost LG, využívá ohebný displej. Ten se jednoduše sroluje do skříňky pod TV, aby nenarušoval design obývacího pokoje. Je to sice ještě drahé a budeme muset počkat jeden až dvě generace, než tato technologie vychytá všechny mouchy, ale určitě má budoucnost. Je zatím první vlaštovkou. Čas ukáže, jak další výrobci začnou přizpůsobovat technologie, aby působily zároveň esteticky. Rolovací TV byla zatím představena jako koncept, na trh by měla přijít příští rok.

11. Není karta jako karta

Paměťová karta Kingston High Endurance byla speciálně vytvořena pro aplikace s velkým objemem zapisovaných dat, jako jsou domácí bezpečnostní kamery nebo kamery do aut. Aplikace, které vyžadují intenzivní zápis dat, jsou kriticky závislé na vysoké úrovni spolehlivosti a výkonu paměťového média. Tato karta má velkou životnost, vysokou úložnou kapacitu a zvýšenou odolnost, čímž splňuje specifické požadavky pro videozáznam z domácích kamer, aby bylo možné spolehlivě zachytit vše, co se děje.

Vítejte v roce 2035

Zavřete oči a zkuste si představit, jak by mohl vypadat pokoj dospívajícího dítěte za patnáct let. Budou teenageři v roce 2035 ještě vůbec potřebovat nějaký nábytek? Architekt a designér Virgil Abloh ve spolupráci se švýcarskou značkou Vitra vytvořil osobní rezidenční životopis fiktivního teenagera, inspirovaný generací mileniálů. Naznačuje, jak vývoj technologií a společenské změny promění domov. Součástí futuristického obydlí jsou křeslo a lampa inspirované návrhy slavného designéra Jeana Prouvé z poloviny padesátých let minulého století.