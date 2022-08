Co vám prozradí klika, za kterou berete u neznámých dveří? Je to první věc, na kterou padne můj zrak, kamkoli vkročím. Tuto profesní deformaci přiznávají všichni moji kolegové. Díváme se i na okenní kliky, které také vyrábíme. Ve veřejném prostoru, třeba v hotelech, na tomto prvku vidíte, kolik péče majitel, potažmo architekt věnoval detailům při zařizování, zda zvolil kvalitní výrobek a dbal na celkové sladění interiéru. V minulosti byly kliky hodně přehlížené, braly se jako nutné zlo, prostředek pro otevření dveří bez jakéhokoli estetického aspektu.

Dnes je situace lepší?

O hodně. Čím dál víc interiérových designérů věnuje klikám zaslouženou pozornost. Výjimečný detailista je architekt Stanislav Fiala, pro kterého jsme vyráběli kliky do polyfunkčního domu Drn na pražské Národní třídě. Přišel s myšlenkou vyrobit kliku, která by vzdala poctu betonářským výztužím, roxorům, které zmizejí v útrobách stavby a nejsou vidět. Základovým materiálem pro kliku nesoucí název Rocksor se stala oproti jejímu ocelovému předobrazu masivní mosaz. Profil rukojeti jsme kvůli ergonomii nepatrně rozšířili.

Průlomem se stala klika Entero, která o více než dva roky předznamenala pozdější trend hranatých tvarů. Navrhl ji bratr Roman v roce 2003.

Jak bychom měli kování do interiéru vybírat? V čem děláme největší chybu?

Lidé se zaměřují jen na vnější podobu, vzhled. Pozornost je však třeba věnovat také kvalitě konstrukční části, jelikož pokud mechanika kliky nefunguje spolehlivě, bude vás obtěžovat. Je dobré si udělat alespoň základní představu o materiálech, z nichž se kliky vyrábějí, i o povrchových úpravách. Určitě se vyplatí konzultace ve specializované prodejně či showroomu. Počítejte však s tím, že kvalita něco stojí. Obchodní společnosti se věnují především vizuální podobě, ostatní věci moc neřeší.

Jaké typy klik jsou aktuálně v kurzu?

Záleží samozřejmě na vkusu zákazníka, protože například v arabských zemích mají rádi okázalost – masivní, vyzdobené kliky, co se blýskají, jako by byly ze zlata. Západní Evropa zase spíš fandí minimalismu a matnému povrchu. Obecně bych řekl , že dlouhodobě vedou spíš jednoduché tvary, ne moc zdobné, s matnou povrchovou úpravou. Hodně v kurzu je černý povrch, který se ostatně objevuje také na dalších zařizovacích prvcích, jako jsou třeba svítidla, baterie i vypínače. Pokud bílé dveře vybavíte černou klikou, jednoznačně ji zviditelníte. Někteří lidé chtějí naopak skoro neviditelnou kliku, která se pohledově ztrácí, proto pro ni zvolí stejný povrch, jaký mají dveře.

Vyrábíte kování čtvrt století. Změnilo se během té doby hodně?

Tvary se v průběhu let výrazněji nemění, spíš se rozšiřuje jejich škála. Je to hodně otevřené. Módní trendy se více projevují v oblasti barevnosti a povrchové úpravy. Ta je však výrobně omezená, pokud jde kvalitní kovový povrch. Změny jsou znát spíše ve snaze minimalizovat funkční části klik – tedy v oblasti jejich mechaniky.

Jak se aktivní fotbalový záložník v první české lize dostane k výrobě klik?

Oslovil mě můj bratr Roman. Firma, ve které v polovině devadesátých let minulého století pracoval, se tímhle zařizovacím segmentem okrajově zabývala. Roman na jednom stavebním veletrhu zaznamenal, že o dveřní kování byl větší zájem než o samotné dveře. Udělal si průzkum a zjistil, že tento sortiment na českém trhu chybí a z hlediska výrobců tady není velká konkurence, pouze pár lokálních kováren. V roce 1997 za mnou přišel s nápadem, abychom založili firmu, která bude dovážet kliky z Turecka.

Odkoupili jsme skladové zásoby a odběratelské vztahy od krachující společnosti, v níž Roman pracoval. Stal se ze mě investor, když mi bylo dvacet tři a sportovní kariéra se mi teprve rozjížděla. Začínali jsme ve čtyřech lidech, s malou kanceláří a skladem. V roce 2001 vstoupil do rodinného byznysu i nejstarší bratr Petr. Přišel ve správný čas, kdy jsme začínali řešit v kooperacích výrobu a montáž.

Prý jste několik let společné podnikání dotoval?

Šlo o dobré spojení s bratry a chytrý podnikatelský záměr. Jenomže brzy už neplatilo, co jsme si naplánovali. Kvalitu dovážených klik bylo těžké uhlídat. Zahraniční dodavatelé navíc chtěli všechny platby předem, přitom jsme neměli jistotu, co pošlou a v jaké kvalitě. Roman tehdy přišel s nápadem, abychom se do výroby klik pustili sami.

Využili jsme toho, že velké strojírenské firmy z našeho průmyslového regionu v té době propouštěly velmi šikovné pracovníky, kteří zakládali malé domácí dílny. Začali pro nás tedy vyrábět jednotlivé komponenty. Jedna věc je vyrobit třicet čtyřicet komponentů, z nichž se kování skládá, složit je ale dohromady tak jednoduché není. Z počátku byla výroba rozdělena mezi několik dílčích dodavatelů a v sídle firmy se pouze kompletovalo a balilo.

To jste ale zase začínali téměř od nuly.

Bylo to pro mne těžké období a zkouška trpělivosti, protože část mých peněz jako by vyletěla z okna. Potřebovali jsme rychle nastavit výrobu pod vlastní značkou. A zvládli jsme to během jediného roku. Během dalších let jsem zjišťoval, že investorem jsem stále. Firma už šlapala, ale potřebovali jsme vybudovat zázemí, pořídit technologie. Moje finanční injekce dosáhly nižších desítek milionů korun. Ale nelituji, stali jsme se jedinými výrobci designového dveřního kování v Česku. Navrhujeme vlastní modely, jsme schopni je realizovat a pod vlastním brandem prodávat. Zaměstnáváme padesát lidí, což nás řadí mezi větší firmy v oboru. Zavedené špičkové značky z Německa či Itálie mívají menší počet zaměstnanců.

Jak se dostalo M&T do klubu těchto elitních výrobců?

Průlomem se stala klika Entero, která o více než dva roky předznamenala pozdější trend hranatých tvarů. Navrhl ji bratr Roman v roce 2003. Do té doby na trhu dominovaly oblejší tvary, na štítcích a kulatých rozetách. Najednou všichni viděli, že se dají dělat kliky hranaté a rozety taky. Klika Entero vyvolala boom a především změnila vnímání našeho brandu. Zákazníci v zahraničí si nás začali všímat.

Vyrábíte tuhle ikonickou kliku i dnes?

Vyrábíme pořád všechny modely. Co jste si u nás koupili před dvaadvaceti lety, kdy vznikla první modelová řada, pořídíte i dneska. Máme věrné zákazníky, kteří se třeba při rekonstrukci interiéru vracejí ke stejnému modelu. Obchodní společnosti se oproti nám snaží sortiment často obměňovat. Do počtu prodaných kusů patří Entero mezi nejprodávanější, pořád ale boduje také zaoblený Burak z naší úplně první modelové řady, klika Lusy či kolekce kování Minimal/Maximal, kde jsme přišli s unikátním řešením rozety nepřesahující obrys kliky.

Aktuálně sklízíte designová ocenění za inovativní systém Magnetic. Jde o ovládání dveří bez kliky, bez zámku i bez elektroniky. Nejdete tak sami proti sobě?

Nějaký ovládací mechanismus potřebujete k otevření dveří vždycky. Ať půjde o kliku, nebo madlo. Otevírání na bázi síly magnetu, kde není žádný zámek či střelka, je skvělé, protože se nemá co porouchat. Stačí dva magnety proti sobě a madlo jakožto ovládací prvek. Zatím jsme vytvořili devět různých madel pro úchyt. Na těchto věcech se dá pracovat pořád dál.

Jak Magnetic boduje mezi zákazníky?

Vnímání lidí je hodně konzervativní, nastavené na klasický model dveře a klika. Absolutně bezporuchový Magnetic, jak rád říkám, ale představuje budoucnost. Neobjevili jsme Ameriku. Tenhle systém lidé dávno využívají při zavírání lednic nebo dvířek u kuchyňských linek. My jsme ho zdokonalili, aby byl funkční pro interiérové dveře.

Vaše firma sídlí v Dobrušce, výrobky prý testujete na Seychelských ostrovech uprostřed Indického oceánu.

Vybudoval jsem na Seychelách menší privátní resort, který zároveň využíváme k testování našich produktů, což je perfektní. V tamních podmínkách s vysokou vlhkostí, teplotami a spoustou soli od oceánu se všechno vybavení opotřebovává daleko rychleji. Díky tomu se tam dá velmi dobře praktikovat testování zámků, mechaniky klik i jejich povrchové úpravy. Dokážeme proto garantovat našim zákazníkům z podobných exotických destinací relativně dlouhou dobu užití kování. V těchto zemích se garance přitom běžně nedávají, nebo jen krátké, třeba šest měsíců. Obecně platí, že kování nejvíc ničí prstýnky, klíče a také pot, který je kyselý.

V čele firmy stojíte společně s bratry. Kdo má poslední slovo?

Našli jsme si každý své místo, potkáváme se nad důležitými věcmi, které rozhodujeme ve třech. Já mám na starosti finance, marketing a zahraniční obchod, Petr vede výrobu a Roman kliky navrhuje a stará se o jejich prodej v Česku. Kdo ze svého sektoru podává návrh, má možná trochu větší sílu, díky nejhlubším znalostem. Neřešíme, jestli je to zrovna provozní ředitel, šéf odbytu nebo majitel.

V červnu jste vstoupili na pražskou burzu. Musel jste sourozence dlouho přesvědčovat?

Změnili jsme zároveň právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Na tomto kroku jsme se s bratry shodli relativně rychle. Předložil jsem jim svůj pohled, věcné argumenty. Neměli ani příliš dotazů, dokonce se na tuto změnu těšili. Nabídli jsme třicet pět procent společnosti, z toho dvacet tři neveřejně, zbytek držím já. Uvidíme, co nám tahle změna během následujících pěti let přinese. Jsme zvědaví, jestli nám to pomůže obchodně, protože burza pořád zveřejňuje novinky o firmě. Jsem věčný optimista, takže věřím, že to je správný krok. Našim zákazníkům i dodavatelům jsme ukázali, že jsme transparentní firma, prošli jsme úspěšně auditem i právní prověrkou. Vybrané prostředky z IPO využijeme k předčasnému splacení zajištěných dluhopisů, po němž bude společnost zcela bez dluhů.

Dostanete se ještě na hřiště, abyste si kopl do míče?

Dostanu, ale čím dál méně. Abych pravdu řekl, mám už nějaký věk, trošku se exhibičním zápasům vyhýbám. Raději si chodím zaběhat. Fotbal sleduji jako divák. Převážně fandím klubům, kde jsem působil, takže Hradci Králové a Slavii Praha, ta mě vychovala. Strávil jsem hodně času v Německu, hrál jsem za Borussii Mönchengladbach a Dynamo Drážďany. Mám tam hodně přátel a kontaktů, takže fandím taky těmto klubům.

Ivo Ulich (1974)

Úspěšný fotbalista odehrál pět sezon v dresu Slavie, dostal se do reprezentace. V roce 2001 přestoupil do bundesligové Borussie Mönchengladbach, kariéru zakončil v roce 2008 v Dynamu Drážďany. V té době už jedenáct let fungovala společnost M&T (Material & Technology), kterou založil spolu s bratrem Romanem (1971). Vedoucím výroby se stal nejstarší ze sourozenců Petr (1968), který se dlouho věnoval duatlonu (kombinace běhu a jízdy na kole). Začínali s nákupem klik v zahraničí, postupně k dovozu a prodeji přibyla montáž, nakonec začali s vlastní výrobou. Firma si vybudovala moderní zázemí ve východočeské Dobrušce. Kmenovým návrhářem M&T je Roman Ulich, který získal za svá kování spoustu ocenění. Osvědčila se spolupráce s architektkou Barborou Škorpilovou a jejím studiem Mimolimit, aktuálně získalo nominaci na cenu Czech Grand Design v kategorii Výrobce roku kování UP & DOWN vyrobené ve spolupráci s designérským duem Herrmann & Coufal. Klikami M&T je vybavena mimo jiné kancelářská budova PPF Gate v pražských Dejvicích nebo bungalovy miliardáře Jiřího Šmejce na Maledivách.