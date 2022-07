Podle ní tak pivovar kráčí se současným trendem, kdy štamgasti touží po více hořkých pivech. Bitr tak vznikl přímo na jejich přání.

Na příjemné chuti Bitru se podílejí tři české odrůdy chmele

Vcházíme do srdce pivovaru Starobrna – varny, kde je od nádob, v nichž se pivo vaří, pořádné teplo. „Na výrobu Bitru používáme výhradně tuzemské suroviny, jak moravský slad, tak i tři české chmele z vyhlášené žatecké oblasti – Premiant, Sládek a Žatecký poloraný červeňák,“ vyzdvihuje sládková Konupčíková.

Ukazuje přitom na trojici nádob. V každé z nich je právě jen jeden ze zmíněných druhů chmele. Z těchto nádob, takzvaných extraktorů, se v přesně daný čas určená dávka konkrétního druhu chmele přidá ke sladině, do mladinové pánve. Na varně tak „za tepla“ dojde na tři chmelení piva.

„Každý z druhů chmele dává pivu svoji pikantnost a hořkost.“ vysvětluje sládková.

Mladina, vzniklá povařením sladiny a chmele, je dále čerpána přes vířivou káď a chladič až do tanků pro kvašení, do nichž se přidávají kvasnice. Po hlavním kvašení Bitr přečerpávají do tanků v ležáckých sklepích pivovaru.

Čtvrtým chmelením „za studena“ získá Bitr potřebnou hořkost

A právě v historických ležáckých sklepích pivovaru, vytesaných v roce 1872 do skály Žlutého kopce, se odehrává čtvrté chmelení Bitru za studena. Přímo do tanků zde pracovníci pivovaru přisypávají granulovaný chmel - Žatecký poloraný červeňák.

„Čtvrtým chmelením získá Bitr onu potřebnou hořkost, jež je příjemná. Není ulpívající na horním patře, je příjemně doznívající,“ líčí Klára Konupčíková.

Po koštu dobře chlazeného Bitru musí být každému jasné, že její tým dobře ví, jak chuť piva „vymazlit“ k dokonalosti. Ve zdejších sklepích pivo zraje při jednom až dvou stupních Celsia minimálně měsíc.

„Pivo zráním získává na kvalitě chuti a přirozeným způsobem se dosytí oxidem uhličitým, na konci musí mít správný říz, krásnou průzračnou žlutě jiskřivou barvu a postupný jemný chuťový závěr,“ míní sládková.

K extra hořké tekuté novince ze Starobrna prý hodlají na podzim přidat další.

„Už teď nám tu zraje další nový speciál, který právě zkoušíme, ale víc zatím neprozradíme. Neustále vymýšlíme, čím bychom mohli naše štamgasty potěšit,“ nastiňuje Klára Konupčíková.

V pivovaru pracuje už přes patnáct let a na svůj tým prý nedá dopustit. „Jsou to srdcaři,“ říká o svých spolupracovnících.

Bitr je v nabídce restaurací i obchodů

Novinku Starobrna – čtyřikrát chmelený ležák Bitr najdete v mnoha starobrněnských hospodách, ke koupi je i v obchodech v plechovkách nebo ve skle.