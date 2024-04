Čtyřdenního turnaje se zúčastnilo hned několik jihomoravských celků, na prvenství však ony ani žádný jiný český tým nedosáhly.

Nejúspěšnější byly lotyšské kluby. „Jsme velice rádi, že se nám na první ročník turnaje podařilo přivést téměř 1400 sportovců a trenérů. Celkově bylo možné sledovat 86 týmů ve dvanácti věkových kategoriích, využili jsme šestnáct hal a tělocvičen v Brně. Na organizaci akce se podílelo 27 organizátorů a dalších téměř sto rozhodčích, zapisovatelů a zdravotníků,“ popsal předseda spolku Future Stars Adam Kyselica.

Nejmladší kategorii ovládl lotyšský klub Smiltene BJSS, tu nejstarší zase BS Riga/Jugla ze stejné země.

Z českých týmů bodovaly výběry Blanska, Králova Pole a pražského USK, které se vždy v jednom případě probojovaly do finále, v němž padly. „Zařadili jsme se mezi přední české basketbalové akce a těšíme se na další sportovní klání, která pořádáme v průběhu roku,“ doplnil Kyselica.

Future Stars - Easter Cup

Kategorie dívky do 18 let: 1. BS Riga/Jugla (Lotyš.), 2. Zsíros Academy Kőbánya (Maď.), 3. BKM Piešťanské Čajočky (SVK.).

Kategorie chlapci do 17 let: 1. BS Riga/Jugla A (Lotyš.), 2. ECE Triglav Kranj (Slovin.), 3. ŁKS KM Szkoła Gortata (Pol.).

Kategorie dívky do 15 let: 1. BKM Junior UKF Nitra (SVK), 2. KP Brno (ČR), 3. ŽKD Maribor (Slovin.).

Kategorie chlapci do 15 let: 1. Jelgava BJSS (Lotyš.), 2. Ježica (Slovin.), 3. BS Riga/Jugla (Lotyš.).

Kategorie chlapci do 14 let: 1. Ježica (Slovin.), 2. Basketbalový klub Pezinok (SVK), 3. SK Žabovřesky (ČR).

Kategorie dívky do 13 let: 1. Basketbal Young Angels Košice (SVK), 2. USK Praha, 3. BK Blansko (ČR).

Kategorie chlapci do 13 let: 1. Cívis KK Debrecen (Maď.), 2. Ježica (Slovin.), 3. BCM Orli Prostějov (ČR).

Kategorie dívky do 12 let: 1. BS Riga/Jugla (Lotyš.), 2. ŽKD Maribor (Slovin.), 3. USK Praha.

Kategorie chlapci do 12 let: 1. B.S.C. Bratislava (SVK), 2. Cívis KK Debrecen (Maď.), 3. BS Riga/Jugla (Lotyš.).

Kategorie dívky do 11 let: 1. BS Riga/Jugla (Lotyš.), 2. BK Blansko (ČR), 3. Žabiny Brno (ČR).

Kategorie chlapci do 11 let: 1. ŁKS KM Szkoła Gortata (Pol.), 2. BS Riga/Jugla A (Lotyš.), 3. Jelgava BJSS.

Kategorie mix do 10 let: 1. Smiltene BJSS (Lotyš.), 2. BS Riga/Jugla (Lotyš.), 3. BK Skokani (ČR).