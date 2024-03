Skvělý úvod. Brněnští basketbalisté v první čtvrtině vedli 21:6, ve druhé 33:19 a prokazovali, že na Nymburk umí zahrát. Jenže lídr tabulky nejvyšší soutěže opět prokázal své kvality. Manko dotáhl, v poslední desetiminutovce se ujal vedení a ani nedopustil dramatický závěr. Basket doma padl 74:79.

Brněnští basketbalisté (v bílém) Nymburk potřetí v sezoně nezdolali, padli 74:79. | Video: Deník/Jakub Tručka

Rozporuplné pocity tak po utkání mohli panovat u brněnských hráčů. Favorita opět potrápili, jenže do tabulky nadstavby A1 přidali další prohru. „Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Nymburk se pak utrhl, trefil nějaké střely z dálky a odskočil na šest bodů. Je to škoda, většinu utkání jsme byli rovnocenným soupeřem,“ mrzela prohra kouče Basketu Martina Vaňka.

Jeho svěřenci ale opět ukázali, že na lídra znají recept. Nymburk dosud prohrál jen šest ligových utkání, s Basketem ale padl hned dvakrát. A i tentokrát měli Jihomoravané dobře nakročeno.

Do zápasu totiž vletěli a hosté tempu Brňanů vůbec nestačili. Stihli se však probrat dřív, než bylo pozdě. „Řekl bych, že nás Nymburk přeskákal, dal spoustu jednoduchých košů. Postupně jsme začali hrát velmi individualisticky, což bylo klíčové, pramenily z toho volné střely,“ rekapituloval brněnský rozehrávač Viktor Půlpán.

Ještě o poločasové pauze Basket vedl 37:31. Ve třetí čtvrtině však Nymburk skóre převrátil a postupně si začal budovat náskok. Pár minut před koncem měli najednou domácí hráči desetibodové manko. „Bojovali jsme až do konce, i když jsme hráli v úzké rotaci a do toho se ještě dva kluci vyfaulovali. Bylo to už o deset bodů, stáhli jsme to na pět, za to si tým zaslouží kredit. Na tom můžeme stavět do dalších zápasů,“ předeslal Půlpán.

Na větší zdramatizování koncovky už však domácím nezbyl čas. Jednu z příčin prohry může Brno hledat i v mizerné úspěšnosti střelby z větší vzdálenosti, z dvaceti tříbodových pokusů totiž proměnilo pouhé dva. „To se nám v domácím prostředí nemůže stát, na tom musíme dále pracovat. Je třeba zlepšit i doskok a pokračovat v tom, co děláme,“ doplnil Vaněk.

Jeho svěřence čekají před startem play-off už jen dva zápasy, stále však zůstávají v boji o pátou příčku. V sobotu Basket míří na palubovku sedmého Kolína, nadstavbu uzavře o týden později domácím utkáním se čtvrtým Děčínem.

Basket Brno - ERA Basketball Nymburk 74:79

Čtvrtiny: 24:14, 13:17, 14:21, 23:27.

Body: Lee 21 (+9 doskoků), Brown-Soares 20 (+9 doskoků), Šiška 11, Krakovič 7, Půlpán 6, Křivánek 4, Dáňa 3, Svoboda 2 – Gordon 18, Sehnal 15, Mathon 13 (+10 doskoků), Rylich 8, Stephens 8, Bell 8 (+12 doskoků), Kříž 4, Kovář 3, Tůma 2.