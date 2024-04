Boj o pozice pro play-off vrcholí. Brno potřebuje odjet z Kolína s výhrou

Už jen dvě kola zbývají do konce nadstavbové fáze A1. A brněnští basketbalisté stále živí šanci, že by mohli do play-off nejvyšší soutěže vstoupit ze čtvrté příčky, která by jim pro čtvrtfinále zajistila výhodu domácího prostředí v případném klíčovém utkání. Zatím je však Basket šestý, a pokud si chce udržet naději na posun tabulkou, musí zvládnout sobotní duel na palubovce Kolína.

Video ze středečního utkání, ve kterém Basket Brno (v bílém) padl s Nymburkem 74:79. | Video: Deník/Jakub Tručka