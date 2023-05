Sportovní divize N automobilky Hyundai je na trhu pořád relativní novinkou, ale třeba model i30 N se stihnul stát velmi uznávaným rychlým hatchbackem. S novou érou se Hyundai chystá ukázat vůbec první sportovní model s elektrickým pohonem a teď si můžeme připravovaný Hyundai Ioniq 5 N prohlédnout i v pohybu na novém videu.

Prototyp Hyundai Ioniq 5 N | Foto: Se svolením Hyundai

Okolo elektrických aut panuje mnoho vášní a jedním z často zmiňovaných sporných bodů je jejich „emotivnost“. Mnozí namítají – a nutno říci že do značné míry právem – že elektrické auto zkrátka neumí zprostředkovat emoce a řidičské prožitky tak, jako na řidiče zaměřené auto se spalovacím motorem. Ano, elektrická auta umí být úžasně rychlá a je svým způsobem velmi zábavné je řídit, ale pokud chcete zvuk, vibrace, řazení a zkrátka všechno, co k zábavnosti klasických řidičských aut patří… S tím vám elektrické auto nepomůže.

Inženýři z jihokorejského Namyangu, kde se modely divize N vyvíjí, se ale rozhodli, že právě tyto prvky do svého prvního čistě elektrického vozu přivedou. A tak, i když uměle, nabízí je Ioniq 5 N všechny, což ukazuje i na novém oficiálním videu, kde se prohání ulicemi Soulu a po testovacím okruhu.

Zdroj: Youtube

Albert Biermann, který má na starost technický vývoj v divizi N, se již dříve nechal slyšet, že vůz přinese třeba „řazení“ virtuálních rychlostí, aby imitoval jízdu s klasickou převodovkou. Chybět nebude ani zvuk. Na videu je slyšet sci-fi zvuk při normální jízdě, ale v jednu chvíli začne na okruhu vůz vydávat řev roztočeného čtyřválce, tak jak jej známe z benzínových sourozenců. V plánu je také možnost zvukovou kulisu libovolně měnit, nebo si dokonce vytvořit úplně vlastní.

Ano, je to všechno „jenom jako“. Elektrické auto ve skutečnosti vydává zvuků jen minimum, a elektromotor s přímým převodem rozhodně neřadí. I tak je ale hezké vědět, že u divize N myslí i na benzinové nadšence. Zda to bude stačit, to je otázka.

Nejlevnější Škoda Enyaq iV 50 nabídne 365 kilometrů dojezdu, ale ne v ČR

Rozhodně by ale měl stačit výkon vozu jako takového. Relativně kompaktní hatchback Ioniq 5 totiž ve sportovní verzi N obdrží dva elektromotory, pohánějící všechna čtyři kola, a souhrnný výkon překročí 600 koní. Ostrý elektrický Hyundai tedy nabídne ještě vyšší výkon, než kolik má současný nejsilnější elektromobil korejského koncernu Kia EV6 GT – ta nabízí ve dvou elektromotorech 585 koní.

Ioniq 5 N se představí světu při příležitosti Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu v půlce července. Ještě do konce roku by pak měl začít prodej a cena bude velmi pravděpodobně v těsné blízkosti dvou milionů korun.