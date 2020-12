Přečetl jsem si článek v sobotním deníku s jehož obsahem nesouhlasím. (voličský věk do 65 let,zpochybňujete jednorázové rouškovné 5000 Kč,pro důchodce …). Já s manželkou jsme vychovali 7 (sedm) dětí, všechny mají vysokoškolský titul a všichni pracují, nikdo není veden na úřadu práce a všichni platí státu daně. Manželka chodila po celou dobu do zaměstnání, pokud nebyla zrovna na mateřské dovolené.

Za vychování sedmi dětí, které platí daně, se ji stát odměnil starobním důchodem po již více valorizacích částkou 6630 Kč měsíčně. Věřte mi, že kdyby mě neměla, tak nevím z čeho by žila. Vy se zamýšlíte nad jednorázovou valorizací 5000 Kč, cožpak téměř všechny skupiny nedostaly podporu od státu nyní v době covidové nákazy? V čem jsou důchodci horší. Mají také větší náklady, musí jim někdo nakoupit, zavézt do nemocnice …)

Karel Vondrák

Vážený pane Palato,



Prezentujete se jako znalec Evropy, Asie, Ruska, Číny a bůhví čeho ještě, ale neumíte se vžít do duše důchodce. V sobotním Deníku v komentáři - Tahle země je už jen pro nás starý - se sice řadíte mezi starý, ale to je tak vše. Vy ještě nepobíráte důchod a ten váš bude jistě vyšší než dnešních důchodců. Vy si nedovedete představit, co dá práci z malého důchodu zaplatit nájem, zaplatit za léky, na nějaké opravy a aby vám zbylo na jídlo. Vy se asi vysmíváte důchodcům, kteří lítají po obchodech za slevami, aby ušetřili. A pak si napíšete, že těch 5.000 Kč, které mají důchodci dostat, je fackou těm mladým. Píšete, že ti mladí, kteří se začali stavět na vlastní nohy jsou chudáci, neboť jim zavřeli kavárny, restaurace, obchůdky. Ano, je to zlé, ale stát jim přece hradí ztráty různými programy - anticovid a podobně. Píšete, že samoživitelky nedostanou nic, že zatímco velká část ekonomicky aktivních lidí se bojí o práci a mnoho jich už práci nemá, penzisté se o své důchody strachovat nemusí. Vážený pane redaktore, já jsem odpracoval 43 roků, důchod si zasloužím.



Ervin Suk

Prosím o předání mého názoru vašemu redaktorovi, panu Palatovi. Při čtení jeho komentáře v Deníku ze dne 21.11.2020 pod názvem "Tahle země je už jen pro nás starý" jsem se velmi zarazil. Pan Palata nenávidí staré lidi? Takže co se starými lidmi? Posílat je od 65 let do krematoria?

Jsou staří lidé od 65 let nesvéprávní, že nemohou volit? To by snad bylo v demokratické společnosti to poslední upírat nějaké skupině lidí volební právo. Nebo se pan Palata přiklání k názoru, který jsem už také zaslechl, že covid-19 alespoň zlikviduje staré lidi, kteří nám ubírají? Copak není dost domácího násilí na starých lidech? Máme se začít bát vycházet ven? Nebudou nás mladí lidé lynčovat, že dostaneme 5000 Kč?

Stanislav Sklenář

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.