Já osobně to řeším tak, že při vstupu kamkoli držím roušku v ruce, čímž dávám najevo, že jsem zodpovědný jedinec. Jakmile zjistím, že ji uvnitř nikdo nemá, tak ji nenápadně schovám do kapsy.

Přiznám se, že se v tom už vůbec nevyznám. Z Izraele jdou zprávy o třetí a dokonce i čtvrté dávce vakcíny. Respirátory jsou sice ve veřejných prostorách stále povinné, ale v polovině restaurací už je nikdo nenosí. Konflikt mezi příznivci vědy a odpůrci zdravotnické totality se navíc rozhořel natolik, že pokud mezi nerouškované vejdete s rouškou, tak je to považováno málem za demonstraci.

Krátký poločas napětí nás dělí od podzimu, od kterého nevíme, co můžeme čekat. Mluvím samozřejmě o covidu, protože kroužky a věci do školy dětem jsme už všichni zaplatili a další nápor na finance proběhne až v pololetí. Je už nemoc pryč? Nebo se vrátí zase plošná omezení? Jsou chráněni více ti, kteří nemoc prodělali, nebo ti vakcinovaní?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.