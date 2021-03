Přecházíme do online světa?

Videohovory. Obzvlášť lidé z kanceláří to dnes absolvují každý den. Co bylo dříve libůstkou IT nadšenců, teď se v době home officů stává samozřejmostí. Oblíbený vtip tvrdí, že videocally nápadně připomínají spiritistické seance, neboť se neustále ptáte: „Jsi tam?“ a „Slyšíš nás?“ A že možnost společenského znemožnění hrozí nejen na společenském obědě, ale i online, o tom by mohl vyprávět novinář amerického týdeníku The New Yorker Jeffrey Toobin poté, co ho účastníci pracovní videoporady přes Zoom viděli masturbovat.

Foto: Deník