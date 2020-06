Týkají se nespokojenosti některých ředitelů škol a pedagogů s výstupy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), manuály, vyhláškami.

Nestačím se divit. Vím velmi dobře, že v ČR je zároveň velké množství učitelů a především ředitelů škol, ke kterým se hrdě hlásím, kteří to vidí jinak.

Rád bych ocenil věcný, přiměřený a informačně zcela postačující přístup současného MŠMT vedeného Robertem Plagou. Pokud se nemýlím, je to „můj“ již 21. ministr školství, co jsem ve funkci ředitele. Možná bych ho pochválil i za to, že nás ušetřil chaotických, často i v průběhu jediného dne měněných výstupů, které nám v přímém přenosu ukazovali jiní členové vlády. Rozhodně od ministerstva, troufám si říci podobně jako řada mých kolegů, ředitelů škol, neočekávám podrobné a detailnější manuály, přípisy a instrukce. Od čeho bych v té funkci byl? Mám respekt k neznámému viru, ale zároveň nechci být zbytečně vystrašený.

Michal Musil (1966) působí od roku 1991 dodnes jako ředitel gymnázia Jana Palacha v Praze. Zároveň je jeho zřizovatelem. Je místopředsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Původním povoláním je učitel angličtiny a tělesné výchovy.

Mám řadu přátel mezi kolegy napříč Evropou. Na pravidelných video setkáních představitelů asociací nebo ředitelů škol z asi 20 zemí EU, Ukrajiny a Turecka společně konzultujeme současnou situaci v našich školách, opatření vlád, sdílíme zkušenosti a nápady. Bývám hodně překvapen, jak se liší informace od nich a od těch, které nám někdy servírují média.

Jsem rád, že od ministra školství slyším pochvalu na adresu kantorů. I já bych se chtěl připojit. Jsem přesvědčen, že učitelé dělají opravdu vše, co je v jejich silách, aby zvládli složitou dobu. Myslím si, že je v u nás řada škol připravených otevřít ještě v tomto školním roce brány i žákům jiných než posledních ročníků. I kdyby to mělo být u středních škol třeba na jeden týden v době mezi přijímacími zkouškami a maturitami. Vím, že mnozí naši studenti a učitelé by to uvítali.

Zároveň jsem přesvědčený, že rodiče neočekávají od škol pasívní přístup. Očekávají od ředitelů, že budou připraveni přesvědčivě zvládnout zvláštní režim a ne oddalovat nástup do školy až na září. Rodiče nezajímají naše důvody, proč něco nejde nebo je to složité. Někteří ředitelé si možná neuvědomují, že když se takto prezentují před kamerou, mnoho lidí jim netleská.

V těžkých dobách bychom se měli všichni ve školském prostoru semknout v zájmu našich žáků, studentů a učitelů.

Vyhlížím iniciativy a koncepční návrhy od vedení MŠMT, např. předložení nadějné „Strategie 2030+“. Trapná epizoda s povinnou maturitou z matematiky, která zaměstnávala celý rok poslance, snad již končí. Měli bychom velmi vážně zahájit širokou diskusi o maturitě obecně. Ta se postupně dostala do velmi nelichotivé a nedůstojné pozice. Maturitní vysvědčení se stalo dokumentem, který dnes již nezajímá téměř nikoho. Každá krize vždy přinesla problémy, ale i naději k potřebným a pozitivním změnám. Věřím, že se v českém školství posuneme opět blíže ke světu, který je v oblasti vzdělávání přeci jen dále.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.