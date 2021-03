Britská mutace koronaviru v Česku řádí jako šílená. Avšak už minimálně od Vánoc je i malému roběti jasné, že dokud nebude dost vakcín na trhu, je jedinou účinnou zbraní co nejrychlejší izolace infikovaných. A jen trochu příčetnému tuzemskému politikovi muselo dávno dojít, že lidé s nižšími příjmy se testovat nenechají a žádné kontakty hlásit nebudou. Pro ně a okruh jejich známých je 60 procent mzdy na nemocenské existenčně likvidační částka.

Foto: Deník

Jak je možné, že do včerejšího večera se vláda na této zjevné věci nebyla schopna dohodnout ani mezi sebou? Jistě, stoprocentní náhrada mzdy pro pozitivně testované jedince a jejich rodinné příslušníky po dobu dvou týdnů nebude zadarmo. Konkrétně na měsíce březen a duben, které navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), by to činilo 2,3 miliardy.