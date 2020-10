Vláda dohání fatální zpoždění z léta a začátku září. Pořád je o krok za virem. I teď ministr Prymula říká: Pokud současná opatření nezaberou, musí přijít celostátní karanténa.

Foto: Deník

Jinými slovy, pokud jsme to my nahoře zase „zvorali“, budeme držet lidi zkrátka nejméně dvakrát déle a ekonomické škody budou větší, než kdybychom byli ostřejší rovnou. Vláda si za salámovou metodu i za to, jak málo lidí testuje, zaslouží veškerou kritiku.