Poněkud nekulturní Staněk byl totiž jmenován ministrem jen proto, aby se zbavil Fajta. Po Fajtově krvi prahl Miloš Zeman a sociální demokracie se chtěla zavděčit Zemanovi. Proč prezident nenávidí bývalého ředitele galerie až do samého morku kostí, nevíme. A ani vědět nechceme.

Byla z toho politická krize jako řemen, petice stíhala petici. Na dohodovací obědy padlo nejedno prase. Skončil i jednorázový Staněk, stačil však na Fajta podat trestní oznámení.

To je nyní odloženo a ředitel by se měl vrátit do křesla, kam patří, pokud o to bude stát. Viděno však dnešním pohledem, mělo by být řečeno ještě toto: Ničemné politické hry, kde je dávána v sázku čest, kariéra a svoboda slušného člověka, by měly být v budoucnosti když ne trestně, tak mravně stíhány.