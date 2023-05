Martin Komárek | Foto: Deník

Učitelka Martina Budařová bude souzena. Státní zástupce ji viní z popírání genocidy. Paní Budařová řekla loni v dubnu, že v Kyjevě není válka. Mluvila o tom, že Ukrajinci na Donbasu upalovali lidi a zabíjeli děti. A nakonec o tom, že některá média, zejména Česká televize, jsou tendenční.

Otázky pro tento komentář jsou prosté: Skutečně má být pedagožka, teď už ve výslužbě, popotahována pro zločin? Nebo naopak horlivý žalobce porušuje svobodu slova?

Nejprve proberme to, co dáma svým podařeným žákům vykládala, z hlediska toho, co je známo a z hlediska logiky.

V prvním bodě se zcela jistě mýlila (otázka, zda záměrně). Nelze pochybovat o tom, že Kyjev byl ostřelován raketami a drony. Nelze vyvrátit fakt, že ruské kolony už stály na předměstích, než byly poraženy, nebo se stáhly. Značná část města však mezi bombardováním žila a žije pokud možno normálním životem. Vyvozovat z toho, že ve městě není válka, je ovšem nesmysl.

A Donbas? V roce 2014 tam separatisté s podporou ruské armády vyhlásili samostatnou republiku. Ukrajinské vojenské a polovojenské jednotky je zastavily. Obě strany se obviňují ze zločinů proti lidskosti během tohoto konfliktu. Je nesporné, že ho protiprávně a zlovolně rozpoutali separatisté a Putin. Byl provázen velkou zarputilostí. A z té při bojích pramení krutost a nelidskost. Byl by zázrak, kdyby ukrajinské jednotky zůstaly neposkvrněné.

Co se týče tendenčnosti České televize, o té už mluví i jeden z nápadníků ředitelského křesla. Jistě to nevyplývá z toho, že by byla poplatná Georgu Sorosovi, jak se domnívala učitelka. Pravda ale je, že někteří novináři (a nejen v ČT) promítají své pochopitelné a oprávněné fandění Ukrajině do své práce. Přebírají více modrožluté válečné propagandy, než je zdrávo.

Jak vidno, pouze první tvrzení paní Budařové, a sice, že v Kyjevě není válka, lze jednoznačně prohlásit za nepravdivé. To je dost na to, aby byla propuštěna ze školy. Taková hrubá neznalost nebo manipulace by učiteli neměla projít.

Ale popírání genocidy? Tady musí normální člověk zavrtět hlavou. Putinova agrese je brutální, ničemná, samozřejmě protiprávní. Rusové prokazatelně zabíjejí civilisty a zprávy o tom, že je devianti v uniformě mučili, jsou nanejvýš pravděpodobné. To však neznamená, že tato nespravedlivá válka je jednoznačně genocidou. A i kdybychom si ji tak vykládali (například kvůli hromadným únosům dětí) pak tvrzení, že se „v Kyjevě nic neděje“, není jejím popíráním. Je to jenom nepravdivé tvrzení, za které už byla učitelka potrestána až dost. Jsem přesvědčen, že spravedlivý soud to jednoznačně potvrdí.

Mimochodem, v jedné věci měla paní Budařová pravdu: Nejen žáci, ale všichni bychom si vždy měli ověřovat informace z více zdrojů.