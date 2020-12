Chlapíci v památečních rudých dresech tedy nelenili a včera tyto principy pandemické opatrnosti vzorně aplikovali během zápasu s Českými Budějovicemi. Hlavně v obraně: kolem každého vetřelce z řad Jihočechů udržovali zodpovědní sparťané dvoumetrové bezpečnostní pásmo. Blíž k soupeři se neodvažovali ani o krok…

Ale žerty stranou. Defenzivní výkony Sparty budí rozpaky od začátku sezony, ale včerejší prohra 2:4 ukázala v plné nahotě až směšnou naivitu, s jakou sparťané brání. Trenér Kotal se dál umanutě pokouší hrát na tři stopery, byť momentálně nemá kvůli zraněním k dispozici ani jednoho (pořádného).

Hráči jako Hanousek či Lischka opakují zápas co zápas stejné chyby, tentokrát se do rozhárané party zmatkářů navíc přidal i brankář Heča. A některým borcům z Letné by se mělo vysvětlit, že kapitánská páska je nezbavuje povinnosti vracet se sem tam i do obrany… Nelze donekonečna spoléhat na to, že ofenzivní složka mužstva (teď navíc bez Hložka) všechno spasí. Nespasí.