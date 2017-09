Ztráty a nálezy? Dětské bačkůrky i těžký trezor

Blanensko, Vyškovsko – Ztráty a nálezy můžou někdy pobavit. Lidé ztrácejí nejen klíče, mobily či platební karty. Přicházejí také o kurióznější předměty. V Boskovicích mají v tamních ztrátách a nálezech například také dětské boty. „Moc věcí se tu nehromadí. Jde asi o jeden nález měsíčně. V létě jsou ztráty častější, lidé věci zapomínají nejčastěji na náměstí. Už dva roky tu máme dětské bačkůrky, nalezené na ulici,“ uvedla Věra Krejčí z Informačního střediska v Boskovicích.

Dětské boty, ale i těžký trezor. Lidé přinášejí do vyškovských Ztrát a nálezů v infocentru i kuriózní věci.Foto: Antonín Zachoval

Lidé zapomínají věci i ve Vyškově. „Většinou se u nás objeví dva, tři nálezy za týden. Lidé nám nosí velmi často kartičky na autobus, peněženky. Stalo se, že donesli nákupní tašku, v níž bylo sádlo. Takový nález jsme museli kvůli omezené trvanlivosti zlikvidovat,“ řekla pracovnice Turistického informačního centra ve Vyškově Tereza Pospíšilová. „Jeden nálezce donesl těžký železný trezor, který tu je už dva roky. Ztrácejí se hodně i jízdní kola. Jen teď jich ve skladu schraňujeme na dvacet,“ dodala žena.

Problematiku ztrát a nálezů řeší občanský zákoník. Nalezenou věc musí nálezce neprodleně vrátit vlastníkovi. Když ho nezná, předá věc obci, na jejímž území ji našel. Pokud se vlastník nepřihlásí do tří let od odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

ANTONÍN ZACHOVAL