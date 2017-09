Znali jen kámen, teď fotí mobily. Cestovatelé mapovali život zapomenutého kmenu

Blansko – Bezmála sedm tisíc kilometrů za volantem. Tři neděle pod stanem ve vyprahlé, liduprázdné australské buši. Setkání s posledními potomky kmene Rembaranka. Na dobrodružné výpravě po Austrálii doprovázela cestovatele Milana Daňka z blanenského sdružení Horizont jeho přítelkyně Alena Žákovská a syn Štěpán.

„V Severním teritoriu jsme se vydali po stopách expedice Moravského zemského muzea z roku 1969. Ta měla zmapovat zapomenutý kmen původních obyvatel, Austrálců. Chtěli jsme zjistit, co se tam od té doby změnilo,“ řekl Daněk.

Expedici popisovala kniha A znali jen kámen od Josefa Brinkeho. „Za těch téměř padesát let se změnilo hodně. Domorodci získali mnoho práv, nejsou nuceni žít v rezervacích ani už nejsou jejich děti posílány na převýchovu. Spousta těch, kteří žijí ve městech, však zůstává hlavně kvůli alkoholu na okraji společnosti. Na druhou stranu původní obyvatelé dostali velkou část půdy zpět. Zde se část staré tradice oživují, přestože civilizační proces nejde zastavit. Původní způsob života lovců a sběračů je již minulostí,“ uvedl cestovatel.

Daňkovi a Žákovské se podařilo při putování Severním teritoriem dostat v odlehlé pustině do pěti uzavřených domorodých komunit. „Cílem bylo setkání s Rembaranky, což se povedlo. Setkali jsme se s posledními osmi lidmi, kteří ještě mluvili původním jazykem kmene. Jejich děti tomuto jazyku ještě rozumí, ale už jej neumí. Pamětníkům jsme ukazovali starou knihu o expedici. Byli nadšení z fotografií, kde poznávali stará místa, sebe i své známé. Ale doba je jinde. Staré ženy si obrázky z knihy fotily mobilem,“ usmál se Daněk.

Další poslední Rembarankové snad ještě žijí hluboko v oblasti domorodého území Arnhemská země na středním toku řeky Bulman. Získat povolení k návštěvě dotyčných míst se však ukázalo nemožným. „Místa, která navštívila tehdejší expedice, jsou nyní vesměs národními přírodními parky nebo ještě častěji navracená domorodá území. Turisté ani bílí Australané se tam bez zvláštních povolení nedostanou. Dostat se do těchto oblastí dnes není otázkou prodírání se nepřístupným terénem, ale překonání složitých byrokratických překážek,“ uzavřel cestovatel.

S přítelkyní Alenou Žákovskou už Daněk za přírodními národy procestoval kus světa. Z jejich materiálů vzniklo několik dokumentárních filmů. Po knize Ti, kteří utíkají pěšky se Daněk časem chystá na další. „Mám ji rozpracovanou už několik let. Bude věnovaná přírodním národům z rovníkové Afriky, Amazonie, Bornea, Nové Guineje a dalším. Cestujeme za nimi už řadu let. Zatím jsem to nedal dohromady. Nebyl čas," řekl muž.