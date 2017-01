Značky na přání? První týdny nával a pak klid

Blanensko – Názvy firem, přezdívky a číselné kombinace. Tak nejčastěji vypadají registrační značky na přání, které si nechali vyrobit motoristé na Blanensku. Originální espézetky si zájemci mohou zaregistrovat od loňského ledna. Největší zájem o ně byl hned v prvních dnech. „Značek na přání jsme loni vydali celkem devětadvacet kusů. Z toho devatenáct už v lednu. Dalších pět pak přibylo v únoru. Nejčastěji na nich lidé měli název své firmy nebo číselnou kombinaci. S nějakým bizarním nápadem jsme se nesetkali. Letos zatím žádný řidič o značku na přání nepožádal," řekl vedoucí boskovického odboru dopravy Roman Dokoupil.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Značku na přání si nechal vyrobit například Jiří Tajovský z Boskovic, který podniká v realitách. Na značce má název firmy. „Připadl mi to dobrý nápad. V regionu mám spoustu klientů a můžu tak zviditelnit firmu. Na značce je povoleno osm znaků, z nichž musí být jedno číslo. To je přitom přesně délka mého jména. Jen jsem uprostřed místo písmena O dal nulu a bylo to. Peněz mi líto nebylo," řekl muž.

Právě vysoká cena přitom řadu motoristů odradila. Motorkáři potřebují jednu značku. Ta stojí pět tisíc. Řidiči aut však musí za dvě espézetky na přání zaplatit deset tisíc korun. „To už je docela pálka. Za to mi to nestojí. Navíc se mi moc nelíbí formát značky a font písma. Ani vlastně nevím, co bych si tam dal. Na Blanensku jsem už ale několik značek na přání viděl. Vesměs se jednalo o názvy firem nebo kombinace čísel. Nic zajímavého," poznamenal například René Slouk z Letovic.

Pro dalšího řidiče Jiřího Velinského jsou to také zbytečně vyhozené peníze. „Kdyby značky stály třeba tisíc korun, tak bych o tom přemýšlel. Takto mi to přijde drahé a zbytečné," dodal.

Podle vedoucího blanenského odboru vnitřních věcí Radka Gajdošíka vydali Blanenští loni sedm kusů značek na přání. Podobně jak v Boskovicích se jednalo většinou o kombinace písmen a čísel, které měli pro řidiče osobní význam.

Značky obdrží zájemci do patnácti dnů od podání žádosti a zaplacení poplatku. Kdo chce, může si za pět set korun svůj návrh na tři měsíce pouze zarezervovat. „Značka na přání je přenositelná. Její majitel ji tak bude moci použít i na svoje jiné auto, motocykl či moped. Vždy ale pouze na jedno vozidlo. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji prodat jinému zájemci. Výměna poškozené tabulky za novou vyjde řidiče na šest set korun," vysvětlil Gajdošík. Upřesnil, že při ztrátě nebo krádeži ale náhradní tabulka vydána nebude. Řidič si musí koupit novou.